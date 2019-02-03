TÜİK açıkladı: Alanya zirvede!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ikamet veya çalışma izni alarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde (ADNKS) kayıtlı olan, en az üç aylık alınmış ikamet veya çalışma izni veya izin yerine geçen belgesi referans tarihinde devam eden ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan ve adres beyanında bulunmak suretiyle ülkede ikamet eden yabancı uyruklu nüfus istatistiklerini açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNDE ORTADOĞU VATANDAŞLARI AĞIRLIKTA

Buna göre 31.12.2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Türkiye’de yabancı uyruklu nüfus 1 milyon 211 bin 34 oldu. Yabancı uyruklu nüfusun yüzde 23,4’ünü Irak uyruklu kişiler oluştururken, yüzde 9,9’unu Afganistan uyruklu, yüzde 7,3’ünü Suriye uyruklu, yüzde 6,8’ini Almanya uyruklu, yüzde 5,7’sini ise İran uyruklu kişiler oluşturdu. Yabancı uyruklu nüfusun yüzde 19,5’ini 0-14 yaş grubu oluştururken, yüzde 76,7’sini 15-64 yaş grubu, yüzde 3,8’ini ise 65 yaş ve üstü nüfus oluşturdu. Yabancı uyruklu nüfusun en yüksek olduğu il 432 bin 243 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul’u 138 bin 238 kişi ile Ankara, 75 bin 822 kişi ile Antalya, 44 bin 798 kişi ile Bursa, 29 bin 180 kişi ile Samsun ve 29 bin 22 kişi ile İzmir izledi. Yabancı uyruklu nüfusun en yüksek olduğu ilçe ise İstanbul Fatih oldu. İstanbul Fatih’te 66 bin 549 yabancı uyruklu nüfus ikamet ederken, Fatih’i 53 bin 314 ile İstanbul Esenyurt, 33 bin 213 ile Ankara Çankaya, 29 bin 613 kişi ile Ankara Keçiören, 28 bin 995 ile Ankara Mamak, 27 bin 907 ile İstanbul Başakşehir, 22 bin 454 ile Antalya Alanya, 19 886 kişi ile İstanbul Avcılar ve 19 599 kişi ile İstanbul Zeytinburnu izledi.

ANTALYA TÜRKİYE GENELİ'NDE ÜÇÜNCÜ, ALANYA ANTALYA'DA BİRİNCİ

Antalya 75 bin 822 kişi ile Türkiye geneli üçüncü sıraya yerleşirken, Alanya 22 bin 454 kişi ile Antalya'da en fazla yerleşik yabancının yaşadığı ilçe olup Türkiye genelinde ilçe bazında yedinci sırada yerini aldı.





Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 18:19