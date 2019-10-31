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TÜBİTAK'tan ALKÜ'ye müjdeli haber!

ALKÜl'ü akademisyenler, havacılık ve uzay sanayinde kullanılabilecek yüksek performanslı kompozit malzeme geliştirecek. 

Alanya 31.10.2019, 16:45 31.10.2019, 19:13
TÜBİTAK'tan ALKÜ'ye müjdeli haber!
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Hakan ŞİMŞEK

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bertan Beylergil tarafından hazırlanan “Havacılık ve uzay endüstrisine yönelik silan modifikasyonlu nanokalsit (CaCO3) partiküller ile güçlendirilmiş yüksek performanslı karbon fiber/epoksi nanokompozitlerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu” başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 260 bin TL bütçeyle desteklenmeye hak kazandı. Tamamlanma süresi 30 ay sürecek projede, uluslararası alanda gelişmekte olan ülkemiz kompozit sektöründe dışa bağımlılığı azaltacak, düşük maliyetli, yenilikçi, özgün ve çevre dostu, insan sağlığı açısından daha güvenli yeni bir ürün kazandırılması hedefleniyor. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Bertan Beylergil’in ekibinde, Temel Mühendislik Bilimleri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dülgerbaki de araştırmacı olarak görev alacak. Proje kapsamında, 1 adet yüksek lisans öğrencisine de 30 ay boyunca burs verilecek.

#TÜBİTAK #ALKÜ #akademisyen #Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi #Dr. Öğr. Üyesi Bertan Beylergil #Alanya Haber #alanya haberleir
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