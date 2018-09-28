Tropik fırtına teğet geçecek! Alanya'ya yağmur geliyor

METEOROLOJİDEN gelen uyarıya göre, pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den gelen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ALANYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın (29 Eylül Cumartesi) Alanya'da hava güneşli olacak. En düşük sıcaklık 24, en yüksek sıcaklık 32 derece, rüzgarın hızı 10 km/sa (kilometre/saat) olacak. Tropik fırtınanın beklendiği pazar günü ise Alanya'da yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 24, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Rüzgarın hızında da ciddi bir değişiklik olmayacak ve 11 km/sa olacak. Yağış pazartesi ve salı günleri de sürecek, çarşamba günü güneş yüzünü tekrar gösterecek. Yağışla birlikte Alanya'da sıcaklık 3-4 derece düşecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 13:49