Triatlon Avrupa Kupası Alanya'da start aldı 

TRIATLON Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali'ne, yaş grupları olimpik mesafede 177, yaş grupları sprint mesafede 99, yıldızlar kategorisinde 51, genç kadınlarda 21, büyük kadınlarda 19, genç erkeklerde 31, büyük erkeklerde 63 ve aquathlon yarışlarında ise 138 sporcu yarışıyor. İlk gün yarışlarında, yaş grubu uzun mesafe, genç kadınlar ve büyük kadınlar yarışı koşuldu.

GENÇ KADINLAR ŞAMPİYONU MARIE HORN

Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali yarışlarının ilk gününde genç kadınlarda kazanan 1.05.19 saniye ile Almanya’dan katılan Marie Horn oldu. Rusya’dan katılan Alevtina Stetsenko 1.06.18 saniye ile ikinci ve Macaristan’dan katılan Lili Matyus 1.06.18 saniye ile üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı.

BÜYÜK KADINLAR ŞAMPİYONU UKRAYNA'DAN

Kıyasıya geçen büyük kadınlar yarışlarında rakiplerini geride bırakan ve Ukrayna’dan katılan Yuliya Yelistratova 2.04.36 saniye ile birinci oldu. Polonya’dan katılan Roksana Slupek 2.04.55 saniye ile ikinci ve Fransa’dan katılan Emmie Charayron 2.05.42 saniye ile üçüncü oldu.

ÖDÜLLER TÖRENLE DAĞITILDI

Genç kadınlarda dereceye giren sporcular ödüllerini Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Chris Kitchen ve Yarış Direktörü Zafer Peker’in elinden aldı. Büyük kadınlarda dereceye giren sporcular da Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Chris Kitchen ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından ödüllendirildi. Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali, yarın saat 07.00'de başlayacak yaş grupları kısa mesafe yarışları ile devam edecek.