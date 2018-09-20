Tosmur’da yaşıyorsanız Perşembe günü hasta olmayın!

Fikri Berker PAKNA

ALANYA’NIN Tosmur Mahallesi’nde bugün kurulan semt pazarı mahalle Sağlık Ocağı’na girişleri adeta imkansız hale getiriyor. Pazar tezgahları ve kamyonetlerin girişini kapattığı sağlık ocağına girmek için vatandaşlar oldukça zor anlar yaşıyor. Özellikle engelli vatandaşlar için girişi imkansız olan sağlık ocağının engelli rampasının önü bir minibüs tarafından kapatılırken sağlık ocağına gelen hastalar, “Tabi ki mahallemizde bir semt pazarı olması güzel ama böyle de bir sorumsuzluk olmaz. Tezgahlar ve araçlar yüzünden sağlık ocağına zorlukla giriyoruz. Hele ki engelli bir vatandaşın, sağlık ocağına girmesi imkansız gibi. Bu duruma derhal bir önlem alınmalı diyerek” isyan ettiler.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 12:50