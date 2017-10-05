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Tosmur Mahallesi'ndeki Alanya Aşevi’ni Menderes Türel açacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da 1500 kişi kapasiteli Aşevi açıyor

Tosmur Mahallesi'ndeki Alanya Aşevi’ni Menderes Türel açacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da 1500 kişi kapasiteli Aşevi açıyor

05 Ekim 2017 Perşembe 10:53
Tosmur Mahallesi'ndeki Alanya Aşevi’ni Menderes Türel açacak
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Haber: Alper KUTAY

TOSMUR Mahallesi’nde bulunan Aşevi’nin açılışını 7 Ekim Cumartesi günü saat 11.30’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yapacak.  
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ilk başkanlık döneminde Antalya’da kurduğu Aşevi’nin ikincisi Alanya’da hizmete girdi. 1500 kişi kapasiteli Alanya Aşevi’nde 2 araç ve 5 personelle ilk etapta 150 ihtiyaç sahibine günlük 3 çeşit yemek yapılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Aşevi’nde önümüzdeki süreçte personel ve araç sayısı artırılacak. Gıda mühendisi denetiminde yemeklerin hazırlıkları bir gün öncesinden başlıyor ve yapılan kontrollerin ardından ertesi sabah ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine tek tek dağıtılıyor. Antalya’dan sonra ilk Aşevi Alanya’da açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel, Antalya’da ilk başkanlık döneminde kurduğu Aşevi’nin ikincisini ilçemize kurarak Alanya’ya verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Aşevimiz 1500 kişiye yemek yapılacak kapasitede. Şu an 2 dağıtım aracı ve 5 personelle hizmete açtık. Engelli, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi 150 adrese 3 çeşit  yemek dağıtımı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte araç ve personel sayısını artıracağız. Aşevimiz haftanın 7 günü ve yılın 365 günü çalışacak. Şu an hizmette olan Aşevi’nin resmi açılışını 7 Ekim  Cumartesi günü saat 11.30’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel yapacak. Tosmur Mahallesi Çakıcılar Caddesi’ndeki aşevimizin açılışına tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 11:50
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AlanyaÜzümlü-AlanyaMenderes TürelAlanya Aşevi’Tosmur Mahallesi
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