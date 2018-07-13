Tosmur'da çöp çilesi

ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde bulunan Gündoğan Sokak'ta, Alanya Belediyesi'nin yerleştirdiği geri dönüşüm konteynırı amacına uygun kullanmayınca vatandaşların tepkisine yol açtı. Duruma isyan eden Niva Köseoğlu adlı vatandaş, Alanya Belediyesi’nin Facebook’taki Çözüm Masası sayfasında şu paylaşımı yaptı: “Hayvan değil insan bunu yapan. Onca yıldır hayvan besliyorum, böyle bir şey görmedim. Geri dönüşümü komple alın. Anlamıyor buradakiler.” Köseoğlu’nun paylaşımına Alanya Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederek bölgedeki geri dönüşüm konteynırını temizledi. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, bölgedeki sıkıntının vatandaşın kullanımıyla ilgili olduğunu belirterek durumun kendilerine iletilmesinin ardından hızlıca bölgenin temizlendiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 17:58