banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Toprağın ilacı Alanya'da üretiliyor

Tarımda doğal yöntemler ve organik gübre dünyanın gündem maddelerinden biri. Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi Alanya'da da sektörün en önemli ürünlerinden biri olan muzun atıklarından doğal gübre elde ediliyor

Alanya 19.11.2019, 16:23 19.11.2019, 16:46
Toprağın ilacı Alanya'da üretiliyor
banner404

MUZ Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi'nin tanıtım toplantısı Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi'ne ait şantiye alanında gerçekleştirildi. Antalya İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan hibe destekleriyle, BMUSA adıyla hayata geçen projenin tanıtım toplantısına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Ramazan Çakmakçı da katılım sağladı. Yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, birim müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Belediye Meclisi'nin çok sayıda üyesi toplantıda yerini aldı. Türkiye'nin ve bölgenin en önemli tüketim meyvelerinden biri olan muzun meyveleri alındıktan sonra atıklarının değerlendirilmesini temel alan proje kapsamında bitkisel menşeli organik ve mikrobiyal gübre üretimi amaçlanıyor. 

'AKLIMIZI BAŞIMIZA ALMAK ZORUNDAYIZ' 

Prof. Dr. Ramazan Çakmakçı yapmış olduğu konuşmada mevcut tarım sisteminin hangi sorunlara yol açtığına ilişkin bilgiler verdi. Kullanılan yöntemlerin doğanın bağışıklık sistemine zarar verdiğine dikkat çekti. 18 farklı ülkede yapılan bir araştırmanın sonuçlarına değinerek devam eden Çakmakçı insanlığın mevcut kaynakların 3'te 2'sini tükettiğini ifade etti. Çakmakçı yeraltı sularının giderek kirlendiğine dikkat çekerek kanser vakalarının artışına ve bu kirliliğin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sonuçlarına değindi. Dünyanın global ısınmayla karşı karşıya olduğunu kaydeden Çakmakçı mevcut sistemin error verdiğini, bu kaçınılmaz sonun da en çok insanlığı etkilediğini vurguladı. Bu toprakların mevcut nesle ait olmadığını, geleceğe miras kalacağına dikkat çeken Çakmakçı 'Bu topraklar insanın aç gözlülüğünü doyuramıyor. Aklımızı başımıza toplamak zorundayız' diyerek aşırı kimyasal kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

'GELİNEN NOKTANIN SORUMLUSU BİZLERİZ' 

Çakmakçı'nın ardından kürsüde yerini alan Biyoloji Uzmanı Mehmet Ali Özgür, Anadolu'nun verimli topraklarının geldiği son durumu aktardı. Özgür tarımda kullanılan kimyasallara dikkat çekerek "Topraklarımızı bilerek veya bilmeyerek bu noktaya biz getirdik" dedi. Kimyasalların verdiği zararları deneysel olarak bizzat sunan Özgür sonuçlarını da gözler önüne serdi. Özgür konuşmasının devamında toprakların tahribatından geri dönüşün doğal yöntemlerden geçtiğini vurguladı. 

AKDAĞ: ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Firma sahibi Fatih Akdağ yapmış olduğu konuşmada Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Alanya Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Bölgede bir Alanya markası yaratma hedefiyle muz lifini harekete geçirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Akdağ yapılan incelemeler sonucunda günümüz ürünlerinin ortaya çıktığını kaydetti. Akdağ ürünleri lif, posa ve sıvı olarak ayrıştırdıklarını ifade ederek, ürün çeşitliliğinin ilerleyen süreçte artacağını müjdeledi. Muzun Alanya için bir değer olduğunu ifade eden Akdağ, sıfır atık şiarıyla muz atıklarını tarıma kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti. Akdağ çiftçinin yükünü azaltmak adına "Hedefimiz çiftçiye doğrudan ulaşabilmek" dedi ve üretilen ürünlerin hem toprağa, hem de çiftçiye ilaç olacağını vurguladı.

BİTKİ GÖVDESİNİ GETİR, GÜBREYİ GÖTÜR

Kürsüye son olarak Başkan Adem Murat Yücel çıktı. Başkan Yücel konuşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarken, projenin Alanya için önemine dikkat çekti. Muz lifinden kente kazandırılabilecekleri aktaran Başkan Yücel, muz lifini tescillediklerini hatırlattı. Başkan Yücel üretilen ürünlerin Alanya'nın marka değeri ve tarım sektörünün geleceği olduğuna vurgu yaparak, herkesi destek olmaya davet etti. Her yıl çöpe giden muzun bitki gövdesinin, üretilen ürünlerle birlikte ekonomiye kazandırıldığını ifade eden Başkan Yücel "Çiftçimiz bitki gövdesini getirecek, gübresini alıp götürecek" dedi.

#Alanya #Alanya Haber #alanya haberleri #alanya son haberler
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 19 Kasım 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:33
Öğle 12:48
İkindi 15:30
Akşam 17:52
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545