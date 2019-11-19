Toprağın ilacı Alanya'da üretiliyor

MUZ Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi'nin tanıtım toplantısı Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi'ne ait şantiye alanında gerçekleştirildi. Antalya İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan hibe destekleriyle, BMUSA adıyla hayata geçen projenin tanıtım toplantısına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Ramazan Çakmakçı da katılım sağladı. Yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, birim müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Belediye Meclisi'nin çok sayıda üyesi toplantıda yerini aldı. Türkiye'nin ve bölgenin en önemli tüketim meyvelerinden biri olan muzun meyveleri alındıktan sonra atıklarının değerlendirilmesini temel alan proje kapsamında bitkisel menşeli organik ve mikrobiyal gübre üretimi amaçlanıyor.

'AKLIMIZI BAŞIMIZA ALMAK ZORUNDAYIZ'

Prof. Dr. Ramazan Çakmakçı yapmış olduğu konuşmada mevcut tarım sisteminin hangi sorunlara yol açtığına ilişkin bilgiler verdi. Kullanılan yöntemlerin doğanın bağışıklık sistemine zarar verdiğine dikkat çekti. 18 farklı ülkede yapılan bir araştırmanın sonuçlarına değinerek devam eden Çakmakçı insanlığın mevcut kaynakların 3'te 2'sini tükettiğini ifade etti. Çakmakçı yeraltı sularının giderek kirlendiğine dikkat çekerek kanser vakalarının artışına ve bu kirliliğin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sonuçlarına değindi. Dünyanın global ısınmayla karşı karşıya olduğunu kaydeden Çakmakçı mevcut sistemin error verdiğini, bu kaçınılmaz sonun da en çok insanlığı etkilediğini vurguladı. Bu toprakların mevcut nesle ait olmadığını, geleceğe miras kalacağına dikkat çeken Çakmakçı 'Bu topraklar insanın aç gözlülüğünü doyuramıyor. Aklımızı başımıza toplamak zorundayız' diyerek aşırı kimyasal kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

'GELİNEN NOKTANIN SORUMLUSU BİZLERİZ'

Çakmakçı'nın ardından kürsüde yerini alan Biyoloji Uzmanı Mehmet Ali Özgür, Anadolu'nun verimli topraklarının geldiği son durumu aktardı. Özgür tarımda kullanılan kimyasallara dikkat çekerek "Topraklarımızı bilerek veya bilmeyerek bu noktaya biz getirdik" dedi. Kimyasalların verdiği zararları deneysel olarak bizzat sunan Özgür sonuçlarını da gözler önüne serdi. Özgür konuşmasının devamında toprakların tahribatından geri dönüşün doğal yöntemlerden geçtiğini vurguladı.

AKDAĞ: ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Firma sahibi Fatih Akdağ yapmış olduğu konuşmada Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Alanya Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Bölgede bir Alanya markası yaratma hedefiyle muz lifini harekete geçirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Akdağ yapılan incelemeler sonucunda günümüz ürünlerinin ortaya çıktığını kaydetti. Akdağ ürünleri lif, posa ve sıvı olarak ayrıştırdıklarını ifade ederek, ürün çeşitliliğinin ilerleyen süreçte artacağını müjdeledi. Muzun Alanya için bir değer olduğunu ifade eden Akdağ, sıfır atık şiarıyla muz atıklarını tarıma kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti. Akdağ çiftçinin yükünü azaltmak adına "Hedefimiz çiftçiye doğrudan ulaşabilmek" dedi ve üretilen ürünlerin hem toprağa, hem de çiftçiye ilaç olacağını vurguladı.

BİTKİ GÖVDESİNİ GETİR, GÜBREYİ GÖTÜR

Kürsüye son olarak Başkan Adem Murat Yücel çıktı. Başkan Yücel konuşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarken, projenin Alanya için önemine dikkat çekti. Muz lifinden kente kazandırılabilecekleri aktaran Başkan Yücel, muz lifini tescillediklerini hatırlattı. Başkan Yücel üretilen ürünlerin Alanya'nın marka değeri ve tarım sektörünün geleceği olduğuna vurgu yaparak, herkesi destek olmaya davet etti. Her yıl çöpe giden muzun bitki gövdesinin, üretilen ürünlerle birlikte ekonomiye kazandırıldığını ifade eden Başkan Yücel "Çiftçimiz bitki gövdesini getirecek, gübresini alıp götürecek" dedi.