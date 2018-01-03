Toklu üst geçit için devreye girdi

Haber: Alper KUTAY

2 ARALIK'TA yapılan kongrede Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı seçilen Mustafa Toklu, görev süresindeki birinci ayını tamamladı. Bugüne dek 'hayırlı olsun' ziyaretleri için gelenleri ağırlayan, bu arada Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Milletvekili Sena Nur Çelik ve Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu'nun katıldığı çeşitli programlara eşlik eden Toklu, dün de Sena Nur Çelik mesaisine devam etti. Çelik'le birlikte Alanya Dayanışma Platformu'nu ziyaret edip bilgi alan Toklu, daha sonra Çelik'le birlikte Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'yu makamında ziyaret etti. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Pınarbaşı ile de görüşen Çelik ve Toklu, buradan Ak Parti İlçe Teşkilatı'na geçerek haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yeni çevreyolunda yaşanan üzücü trafik kazaları üzerine harekete geçen Toklu'nun, hem eski çevreyolu hem de yeni çevreyolu üzerine çok sayıda üst geçit yapılması için proje hazırladığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüştüğü öğrenildi. Toklu'nun ayrıca önümüzdeki günlerde yeni parti bürosu konusunda kamuoyuna bir açıklama yapacağı da gelen haberler arasında.