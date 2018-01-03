Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
4 Ocak 2018 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
4 Ocak Günlük Burç Yorumu
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi

Toklu üst geçit için devreye girdi

Yeni çevreyolunda yaşanan trafik kazaları üzerine harekete geçen Ak Parti İlçe Başkanı Toklu, çevreyolunun bazı bölgelerine üst geçit yapılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile temasa geçti

Toklu üst geçit için devreye girdi

Yeni çevreyolunda yaşanan trafik kazaları üzerine harekete geçen Ak Parti İlçe Başkanı Toklu, çevreyolunun bazı bölgelerine üst geçit yapılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile temasa geçti

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:48
Toklu üst geçit için devreye girdi
banner404

Haber: Alper KUTAY

2 ARALIK'TA yapılan kongrede Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı seçilen Mustafa Toklu, görev süresindeki birinci ayını tamamladı. Bugüne dek 'hayırlı olsun' ziyaretleri için gelenleri ağırlayan, bu arada Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Milletvekili Sena Nur Çelik ve Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu'nun katıldığı çeşitli programlara eşlik eden Toklu, dün de Sena Nur Çelik mesaisine devam etti. Çelik'le birlikte Alanya Dayanışma Platformu'nu ziyaret edip bilgi alan Toklu, daha sonra Çelik'le birlikte Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'yu makamında ziyaret etti. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Pınarbaşı ile de görüşen Çelik ve Toklu, buradan Ak Parti İlçe Teşkilatı'na geçerek haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yeni çevreyolunda yaşanan üzücü trafik kazaları üzerine harekete geçen Toklu'nun, hem eski çevreyolu hem de yeni çevreyolu üzerine çok sayıda üst geçit yapılması için proje hazırladığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüştüğü öğrenildi. Toklu'nun ayrıca önümüzdeki günlerde yeni parti bürosu konusunda kamuoyuna bir açıklama yapacağı da gelen haberler arasında.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İlçe Başkanı TokluKarayolları Bölge Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALKÜ'de Uyku Bozuklukları Merkezi hizmette
ALKÜ'de Uyku Bozuklukları Merkezi hizmette
Yücel Tırılar Mahallesi'ni ziyaret etti
Yücel Tırılar Mahallesi'ni ziyaret etti
Esnafın imdadına Toklu yetişti
Esnafın imdadına Toklu yetişti

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim