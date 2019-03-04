Toklu ekibiyle Dimçayı'nın gerdanlığını inceledi

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Dimçayı bölgesinde inşaatı devam eden Yeni Çevreyolu’nun 2. etap çalışmalarını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerinde inceledi.

Toklu ekibiyle Dimçayı'nın gerdanlığını inceledi
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ALPER KUTAY

ALANYA'nın gerdanlığı olarak nitelendirdiği projenin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Başkan Toklu, "Birinci etabın ardından ikinci etap çalışmalarının tamamlanması için Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte konunun takipçisiyiz. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı da süreçle ilgili çalışmaları yapıyor. Dim bölgesinde köprümüzün büyük kısmı tamamlandı, tünellerin de açılmasıyla ikinci etap da kullanıma sunulacak. Özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin projesini çizdiği ve imalatını Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı iki kavşak çalışmasından sonra ulaşım noktasında büyük bir rahatlama oldu. Kargıcak'a kadar olan 2. etap da tamamlandıktan sonra Alanya hızlı ve güvenilir bir ulaşıma kavuşacak" dedi.

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