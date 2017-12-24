Toklu'dan hafta sonu mesaisi

Haber: Alper KUTAY

AK Parti Gençlik Kolları kongresine katılarak Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırlayan Toklu, hafta sonu Sapadere Muhtarı Hasan Ünal ile Yaylakonak Muhtarı Mustafa Ocak'ın Demirtaş Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Büyükşehir Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun, ASAT Alanya Şube Müdürü Fatih Uysal ve doğu bölgesi muhtarları katıldı. Toklu burada muhtarların sorunlarını dinledi. Doğu ve Güneydoğulular Derneği'nin açılışının yanı sıra Göç İdaresi'nde de incelemeler yapan Mustafa Toklu, ekibiyle birlikte Alanya'nın muhtelif bölgelerinde düzenlenen düğün törenlerine de katıldı.