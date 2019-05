Toklu'dan Böcek'e tepki : Alanyaspor kırmızı çizgimizdir!

GEÇTİĞİMİZ Pazartesi günü Alanya’nın yeni nesil kanalında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı programına katılan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, temeli bir önceki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından Mahmutlar Mahallesi’nde atılan Alanyaspor Tesisleri konusunda çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Çavuşoğlu, “Tesisin devam etmesini istiyoruz ama Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bu konuda bize bilgi vermiyor” demişti. Kamuoyuna yansıyan bir diğer iddiaya göre ise Muhittin Böcek’in “Kasada para yok” diyerek projeyi sürdürmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Hasan Çavuşoğlu’nun İğneli Fıçı’da yaptığı bu açıklamaların ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e Alanya’dan tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’dan geldi.

‘BİZ BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

“Alanyaspor kırmızı çizgimizdir” diyen Toklu, şu açıklamayı yaptı: “Geride bırakmış olduğumuz 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda herkesin yakından bildiği üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Millet İttifakı’nın adayı Muhittin Böcek kazanmıştı. O gün bizlere destek veren ve bizleri yalnız bırakmayan tüm seçmenlerimize, vatandaşlarımıza, Alanyalılara bir söz verdik. O da Sayın Menderes Türel tarafından başlatılan ve Alanya’ya gerçekten marka değeri katacak olan ve Alanya’nın gelişiminde büyük pay sahibi olacak projelerin tamamlattırılması hususunda hiç durmadan çalışacağımızdı. Özellikle tüm Alanya halkı ve bizler için kırmızı çizgi olan ve olmazsa olmazımız olan Alanyaspor tesislerinin inşaatının tamamlanması hususunda her türlü takip ve destekte bulunacağımızı da beyan etmiştik.

‘BÖCEK’İN GÖREVİ MERKEZE HİZMET DEĞİL’

Bugün gelinen noktada üzülerek takip ediyoruz ki bırakın bu tesis inşaatının tamamlanmasını, hiçbir şekilde inşaata devam edilmemesi konuşuluyor. Büyükşehir Yasası sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının görevi, sadece Antalya merkez ve yakın mahallere hizmet etmek değil, tüm ilçe ve kırsal mahallelere de hizmet götürmektir. Nüfusu 300 bini aşmış, turizmde lokomotif olan Alanya’nın güzide kulübü Alanyaspor, Süper Lig’de gerek Alanya’yı, gerekse Antalya’yı en iyi şekilde gururla temsil eden, tanıtan, reklamını yapan bir kulüptür. Alanyaspor’un planlanan, başlatılan, en önemlisi bitirilmesi hususunda gün dahi verilen, Alanyaspor’un vizyonunda çok önemli bir yere sahip olacak bu tesisin bugün yapılmamasının düşünülmesi dahi gerek bizlerde, gerekse Alanya halkında ve tüm futbolseverlerde büyük bir endişe ve kaygı uyandırmaktadır.

‘BÖCEK DERHAL GEREĞİNİ YAPMALIDIR’

Şu iyi bilinmelidir ki, kırmızı çizgimiz olan Alanyaspor aleyhine yapılan her türlü davranışa itiraz edecek, kırmızı çizgimiz olan ve gönül verdiğimiz şehrimizin takımı Süper Lig’de bizi gururlandıran başımızı dik tutmamızı sağlayan Alanyaspor’un menfaatine olan her türlü projenin takipçisi olarak, bu tesislerin en kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, nasıl ki Menderes Türel döneminde proje tamamlanıp, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bölge milletvekillerinin desteği ile imzalanıp temel atıldıysa, tamamlanması hususunda da yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın gereğini yapacağından şüphemiz yoktur. Aksi takdirde gerek tüm Alanya halkı adına gerek Alanyaspor’a ve futbola gönül vermiş tüm vatandaşlar adına bu işin takibini yapıp hesabını soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

