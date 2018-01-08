Toklu'dan Alanya'ya üst geçit müjdesi! Çalışmalar bu hafta başlıyor

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, son günlerde en tartışmalı bölgelerden biri haline gelen Cikcilli Mahallesi, Hacıbaba Caddesi'ni çevreyoluna bağlayan yeni yolda inceleme yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yeni çevreyolunda incelemelerde bulunan Toklu, üstgeçit için düğmeye bastıklarını söyledi. Açıldığı günden bu yana birçok kazanın yaşandığı yola vatandaşlar üst geçit talebinde bulunmuşlardı. Vatandaşların karşıya geçemedikleri ve yolun bazı kısımlarında hatalar olduğu gerekçesiyle geçen Cuma eylem yaptıkları yolda ekibiyle birlikte inceleme yapan Toklu, üstgeçit çalışmalarının başlayacağını söyledi. Üstgeçitler için yer tespiti yapan ve resmi prosedürlerin tamamlandığını belirten Toklu, üstgeçit çalışmalarının bu hafta içinde başlayacağını ve en geç Şubat ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.