Toklu Alanya basınıyla bir araya geldi

KEYKUBAT Bulvarı üzerindeki En Vie Beach Lounge Restoran'da düzenlenen kahvaltıya Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Kanal A Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dizdaroğlu, Haber Alanya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cevdet Zamanoğlu, AGC Başkan Yardımcısı Rıza Yanık ve Gaye Coşkun, AGC eski Başkanı Necati Masatlı, Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen, Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay ve AGC üyeleri katıldı. Kahvaltıda sohbet eden partililer ve gazeteciler, Alanya’nın gündemini değerlendirdiler. Kahvaltı sonunda Toklu, katılımcılara teşekkür etti. Toklu, Alanya medyası ile ilişkilerin eskisine nazaran daha iyi olacağını kaydetti.
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