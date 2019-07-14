Tokar, Ceceli ve Orhan’la şenlendi

HALKIN yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Ceceli söylediği birbirinden güzel şarkılarla güzel bir akşam yaşattı. Şenliğe MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la birlikte katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ceceli'ye Alanya'ya özgü hediye verirken, "17. Tokar yayla şenliklerine katıldık. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve Çamlıca Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Arslan'a teşekkür ederim" dedi. Şenlik dün saat 12.30'de başlayan Sevcan Orhan konseri ile devam etti. Konsere ekibiyle tam kadro katılan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise, Çamlıca Mahallesi Tokar Yayla Şenliği’ne Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizle katıldık. Başta Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Arslan olmak üzere, bu güzel şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederim” diye konuştu.