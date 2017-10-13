Tiyatro ‘Perde’ diyecek

ALANYA Belediye Tiyatrosu, ilk perdesini Nilbanu Engindeniz’in yazarlığını yaptığı yönetmen koltuğunda ise Kerem Eser’in oturduğu Gökkuşağının Altında adlı çocuk oyunuyla açıyor. Gökkuşağı Altında adlı çocuk oyunu bugün saat 14.00’de sahnelenecek ve Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Oyun bozulmayacak bir dostluk halkasının zorlu serüvenini anlatıyor. Daha önce İzmir Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Ankara Ekin Tiyatrosu, İzmit Şehir Tiyatrosu, Özgür Tiyatro, Tiyatro Karnaval, Uygur Çocuk Tiyatrosu, Adana Şehir Tiyatrosu, Bursa ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen Gökkuşağı Altında adlı oyun her gece beraber gösteriye çıkan Balerin Narin, Palyaço Paço, Sihirbaz Madrabaz ve Müzisyen Chopin kıskançlık, hırs ve sonunda bozulmayacak bir dostluğa dönüşen bir hikayeyi seyirciye sunuyor. Yazarlığını Nilbanu Engindeniz’in yaptığı Gökkuşağı Altında adlı oyunun Yönetmen koltuğunda Engindeniz’le birlikte Kerem Eser yer alıyor. Yönetmen Yardımcıları ise Esra Tığlı Kutertan ve Aysel Özdemir. Gökkuşağının Altında oyununu seyirciye sunacak olan oyuncular ise palyaço rolünde Fırat Onu Deniz, Müzisyen Birke Muratal, Balerin Nilay Kara, Sihirbaz Vedat Akbulut ve Tiyatro Patronu rolünde ise Kartal Türkoğlu sahne alıyor. Oyunun set arkası ekibi ise şu şekilde: Dekor-Işık Tasarım Arya Grup, Kostüm Tasarım Candan Günay, Ressam Mehmet Ali Benli, Bale Koreografi Micheal Parks Masterson, Işık Uygulama ve Kumanda Haluk Özdemir, Ses-Efekt Kumanda Merter Singer, Sahne Makinistleri Gökhan Dere ve Kamuran Yüksel.

‘HERKESİN SEVECEĞİ BİR OYUN’

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu ve Gökkuşağı Altında adlı oyunun yazarı Nilbanu Engindeniz, “Bu yıl Alanya Belediyesi Çocuk Birimi olarak ilk oyunumuz Gökkuşağının Altında olacak. Yazarlığını yaptığım oyunu Kerem Eser ile birlikte yönettik. Çok eğlenceli, neşeli ve renkli bir oyun. 5 yaş üzeri yazdık ama 7’den 70’e herkesin çok severek izleyeceği bir oyun olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘OYUN SEZON BOYU SÜRECEK’

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ise sezonun ilk oyununu sergilemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “2017-18 tiyatro sezonumuz nihayet başlıyor. Seyircilerimizi özlemiştik. Yarınki oyunumuz için biletlerimiz tükendi. Ancak Mayıs ayına kadar gösterimi devam edecek. Büyük oyunlarımızda ise sezonu Adana’da açacağız. Daha sonra Ankara’da Uluslararası bir festivale katılacağız. Ardından da Alanya’ya dönerek büyükler için perdemizi açacağız. Umuyorum ki yeni sezon seyircilerimiz ve bizler için çok güzel geçer. Tüm seyircilerimizi oyunlarımıza bekliyoruz.”