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Tiyatro ile tanıştılar

Kırsal mahallelerde okuyan ilköğretim okulu öğrencileri, Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla ilk kez tiyatro izledi

Tiyatro ile tanıştılar

Kırsal mahallelerde okuyan ilköğretim okulu öğrencileri, Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla ilk kez tiyatro izledi

25 Aralık 2017 Pazartesi 22:39
Tiyatro ile tanıştılar
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SOSYAL etkinliklere önem veren Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde eğitimlerini sürdüren öğrencileri ilk kez tiyatro ile buluşturdu. İlk kez bir tiyatro salonunda oyun izleyen öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Gökkuşağının Altında oyununu 3 farklı okuldan 180 öğrenci izledi. 
Alanya Belediyesi'nin başlattığı proje ile merkeze uzak okullarda eğitim gören çocukları tiyatro sanatı ile tanıştırmaya devam edeceklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Bugün ilk kez öğrencilerimiz Alanya Kültür Merkezi’nde tiyatro izlediler. Kırsaldaki öğrencilerimizin sanatla ve sosyal etkinliklerle iç içe olması için böyle bir çalışma başlattık” dedi. Alanya Belediyesi’nin bu projesini çok beğendiklerini belirten okul öğretmenleri de öğrencilerinin farklı bir gün yaşadıklarını söylediler. Gökkuşağının Altında oyununda öğrencilere dostluk ve arkadaşlığın önemi anlatıldı. Öğrencilerin ulaşım ve her türlü ihtiyaçlarını da karşıladıklarını belirten Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal “Mahmutseydi Mahallesi’nden Hamdullah Emin Paşa İlkokulu, Dereköy’den Dereköy İlkokulu, Okurcalar’dan İncekum Esentepe İlkokulu’nda öğrenim gören çocuklarımız oyunu izledi. Oyunumuzda ayrıca minik izleyicilere dostluk ve arkadaşlığın önemini de eğlenceli bir şekilde anlatıyoruz. Burada onlar hem tiyatro izlediler, hem de arkadaşlığın ve dostluğun faydalarını öğrendiler. Bu kapsamda kırsaldaki tüm öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Kırsal MahallelerAlanya Belediyesi
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