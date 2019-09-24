Thomas Cook 'Kuzey Avrupa devam' dedi! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

1. 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

2. KAÇARKEN YAKALANDI

3. EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

4. KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

5. METEOROLOJİ UYARDI!

6. ANTALYA VALİLİĞİ AÇIKLADI

7. ‘THOMAS COOK KUZEY AVRUPA DEVAM DEDİ’

8. 'ALMAN PAZARI ÇOK ÖNEMLİ'

9. 'ALANYA'NIN ÇOK ALACAĞI VAR'

10. İYİ PARTİ’DE GÜNDEM TURİZM

11. CHP'Lİ VEKİL ÖZER'DEN ALANYA ÇIKARMASI

12. RESMEN AÇIKLADILAR

13. 'HAREKETE GEÇİN, HAYAT VERİN'

14. ARMAN'DAN ŞEBNEM'E MESAJ

15. RESMEN AÇIKLADILAR

16. ENGELLER ORTADAN KALKIYOR

17. ÜNİVERSİTELİLER AŞURE DAĞITTI

18. SEVMEK OKUMAKLA BAŞLAR

19. TELEFERİKLE MUZ HASADI

HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.