THK’da Emine Keyaoğlu dönemi başladı 

GEÇTİĞİMİZ yıl skandallarla gündeme gelen ve uzun süredir işler durumda olmayan Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi için yeni bir sayfa açıldı.

2018 yılı temmuz ayında, dönemin genel merkezi tarafından genel kurula zorlanan THK Alanya Şubesi’ne yönelik gerçekleştirilen müfettiş denetimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bir yılda 3 yönetimin değiştiği şube, denetlemenin ardından eski şube saymanı Emine Keyaoğlu’na teslim edildi. Genel Merkez THK Alanya Şubesi’nin bu ay sonunda genel kurul yaparak yeni başkanını seçmesine karar verdi. Genel Kurul için hazırlıklarını tamamlayan THK Alanya Şubesi, bugün şube binasında genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste ile girilen genel kurulda üyeler sandık başına geldi. 253 üyeden 185'inin oy kullandığı seçimde Keyaoğlu, Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi’nin yeni başkanı oldu. Dim TV’ye (dimtv.tv) konuşan Keyoğlu, “Bir buçuk, iki yıldır bazı olumsuzluklar yaşandı ama bu genel kurulumuzdan sonra tekrar şubemizi eski haline getireceğiz. Tekrar güzel, başarılı çalışmalar yapacağız. İlk çalışmamız hatta yarıyıl tatilinde model uçak kursu eğitimi olacak” dedi. Emine Keyoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Alptuğ Bildirici, Betül Unutulmaz, Şenel Özen, Adem Sandal; yönetim kurulu yedek listesinde ise Hakan Gündoğmuş, Burak Gül, Devrim Aslan, Yalçın Demir, Mehmet Ali Şimşek yer aldılar. Genel merkez delegeleri olarak da Emine Keyaoğlu ve

Alptuğ Bildirici seçildi.