THD Alanya'yı su bastı!

THD Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan, "Dün geceki yağmurda derneğimiz zemin altında olduğu için içeriye yarım metreye yakın su girmiş. Sabah Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler ve suyu çektiler ama yine de zeminde su var. Bu derneğimizin ikinci afete uğraması. Biz yaşlılar, engelliler gelir diye hep zemin katları tercih ediyorduk. Olsun yine de faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu doğanın bize lüftu diyelim. Bereket de getirdi ama böyle güzellikler de var diyeyim" dedi.

'UMARIM BELEDİYE DİKKATE ALIR'

Bulundukları bölgenin kotunun düşük olduğunu belirten Şencan, "Bunun için ana kanallar dolduğunda buradaki bütün binaların suyu buraya geliyor. Dolayısıyla yağmur çok yağınca ilk olarak burası bayağı göl oluyor. Burasının açılıp seviysinin yükseltilmesi lazım. Buranın kotu 20-30 santimetre daha düşük. Bunun için burada bu tür şeyler oluyor. Belediyemiz bunu da dikkate alır herhalde. Yaparlarsa iyi olur" diye konuştu.