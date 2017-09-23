THD Alanya Şubesinin 8. genel kurulu yapıldı

TOPLANTININ açılışında dernek başkanı Cemal Şencan, ülkemizde gelişen iç ve dış olaylar göz önüne alınarak; demokraside, insan haklarında, adalette, sivil toplum örgütlerinin yönetime katılmasında ve temsilinde, üretim, tüketim ve ekonomide gelinen nokta konularında kısa bir konuşma yaptı.
Daha sonra gündem gereği derneğin 2 yıllık faaliyet ve denetim raporları okunarak onaylandı.
Daha sonra yapılan seçimlerde ise üyeler belirlendi.
Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Yedek üyeliklerine
1. Cemal ŞENCAN 1. Funda AKBAŞ
2. Ali Serdar Kırkpınar 2. Mehmet ERÇEVİK
3. Hayrettin BARBAROS 3. Aslan BAYIR
4. Ersin KETHÜDA 4. Abdülbaki DENİZ
5. Hicran TOPÇU 5. Ercan MERCİMEK
Denetim Kurulu asıl üyeliklerine Yedek Üyeliklere
1. A.Gülperi TOPRAK 1. Adem BOZKURT
2. Ahmed Atilla ÜNKER 2. Derya BİNGÖL
3. İmmihan ARI 3. Gamze YILMAZ
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