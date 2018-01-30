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Tevfik Yazan görevi devretti

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, bugün gerçekleştirilen devir-teslim töreninin ardınan Dr. Tevfik Yazan’dan görevi devraldı

Tevfik Yazan görevi devretti

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, bugün gerçekleştirilen devir-teslim töreninin ardınan Dr. Tevfik Yazan’dan görevi devraldı

30 Ocak 2018 Salı 19:06
Tevfik Yazan görevi devretti
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YENİ Başhekim Taşbaş, "Mevkiler geçici, dostluklar ve yapılan işler kalıcıdır. Bir sonraki gelen bir öncekinin birlikte çalışacağı kişidir. Bizler görev adamlarıyız. Birimiz diğerinden aldığı görevi en iyi şekilde yönetmek ve en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız" dedi. Görevi sona eren Dr. Tevfik Yazan ise, "Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Hizmet nöbetini daha önce aldık, şimdi de teslim ediyoruz. Hem akademik hem de yöneticilik tecrübesiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok şeyler katacağına inanıyorum. Yeni yönetimle birlikte görevinde başarılar dilerim" diye konuştu. Bülent Adil Taşbaş ve hastane yönetimi 3 yıl boyunca sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden dolayı Dr. Tevfik Yazan'a teşekkür plaketi taktim etti.

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜ Alanya EğitimAraştırma HastanesiBülent Adil Taşbaş
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Ahmet 2018-01-30 21:54:28

Çok çok uğraştı kalmak için, mevki için, makam için, hastanede bayram havası var gittiği için, o kadar çok personelin canını yaktıki, hepsi bugün nefes aldı..çok şükür kurtuldu herkes. .hoş geldin bülent hoca.

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Alanya 2018-01-31 10:49:15

Mahkeme kadıya mülk değil...

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