Tevfik Yazan görevi devretti

YENİ Başhekim Taşbaş, "Mevkiler geçici, dostluklar ve yapılan işler kalıcıdır. Bir sonraki gelen bir öncekinin birlikte çalışacağı kişidir. Bizler görev adamlarıyız. Birimiz diğerinden aldığı görevi en iyi şekilde yönetmek ve en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız" dedi. Görevi sona eren Dr. Tevfik Yazan ise, "Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Hizmet nöbetini daha önce aldık, şimdi de teslim ediyoruz. Hem akademik hem de yöneticilik tecrübesiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok şeyler katacağına inanıyorum. Yeni yönetimle birlikte görevinde başarılar dilerim" diye konuştu. Bülent Adil Taşbaş ve hastane yönetimi 3 yıl boyunca sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden dolayı Dr. Tevfik Yazan'a teşekkür plaketi taktim etti.