Tescil avokadoya ilgiyi patlattı 

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in, Alanya'da 'Muşmula' olarak anılan yeni dünya meyvesinin ardından avokadonun da tescilini alması, Alanya tarımında doping etkisi yarattı. Alanya tarımının yeni yıldızı olan avokadonun 'Alanya Avokadosu' olarak tescillenmesinin ardından ihracata avokado yetiştirilemiyor.

Alanya avokadosu, Türkiye'deki ihtiyacın yaklaşık yüzde 70'ini karşılarken, Ukrayna'ya yapılan avokado ihracatının ardından Rusya'dan gelen taleplere de sadece 15 bin avokado ile cevap verilebildi.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl Ukrayna ile başlayan avokado ihracatının Rusya ile devam ettiğini belirterek "Bu ülkelerin yanısıra Avrupa ülkelerinden de talep var. Rusya'ya 15 bin Alanya avokadosu gönderebildik. Devamını istiyorlar. Ancak elimizde bu kadar çok avokado yok. Bu hızlı talep artışının nedenlerinden biri de ürünümüzün 'Alanya Avokadosu' adıyla tescillenmesi oldu. Rusya'ya da patenti alınan Alanya avokadosunu gönderdik. Alanya avokadosu dayanıklı, raf ömrü uzun" dedi.

ŞAHİN: MUTLULUK VERİCİ

Yeni Alanya'nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin "Alanya ekonomisinin tüm lokomotif sektörleri gibi Alanya tarımına yönelik de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Alanyamıza özgü yeni dünyanın ardından avokadonun da tescilini aldık. Bu sayede Alanya'da avokado ihracatının başlaması, ihracat taleplerinde patlama yaşanması bizim için mutluluk verici. Alanyamıza ve avokado üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 17:14