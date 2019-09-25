'Temiz bir dünya hakkımız'
Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, Hayate Hanım, Ali Nazım Köseoğlu ve Barbaros Azakoğlu Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
Ramazan ÖZDEMİR
ETKİNLİK kapsamında yaşanılabilir ve temiz çevre hakkında bilgiler veren Kayhan, öğrencilerin taşıdığı pankartlardan yola çıkarak bilgi verdi. Kayhan, “Amacımız çocuklara çöp toplatıp çevre temizliği yaptırmak değil. Sadece çevre bilincini uygulamalı ve görsel olarak yaratabilmek. Gelecek nesiller için umutluyuz. Öğrendiklerini annelerine, babalarına, kardeşlerine her biri anlatacak. Çözüm uzak olsa da umutlar yakın. İklim grevi, temizlik günü veya çevre günü görsel olarak o günün anlamını insanlarla paylaşmaktır. Ama bunlar o günde kalıyorlar ve hiçbir şey olmuyor. Bizde çevre kirliliğini önemsiyoruz. Biz de iklim değişikliğini önemsiyoruz ama bunları afişler olarak insanların hafızalarına da kazıyoruz. Bence açık havada ve uygulamalı olarak çocukların daha iyi öğrendiğini düşünüyoruz ve bu çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. Etkinlik hakkında konuşan öğrenciler de daha temiz bir çevre için yapılması gerekenleri Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına aktardı. Öğrenciler daha sonra Kleopatra Plajı’na inerek bilgilendirme için broşür dağıttı.
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
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|5
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|5
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|5
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|5
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|5
|2
|Takımlar
|O
|P
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|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
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|9
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|5
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|5
|9
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|9
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|5
|8
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|5
|8
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|5
|7
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|5
|7
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|5
|7
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|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
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|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
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|6
|13
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|6
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|4. Arsenal
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|6
|11
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|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
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|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
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|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
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|5
|1