Telekom Kavşağı'nda sinyalizasyon bozuldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi (BŞB) ve Karayolları işbirliğiyle yapılan Telekom Köprülü Kavşağı'ndaki su baskınlarının ardından sinyalizasyon sistemi bozuldu. Sinyalizasyonun çalışmaması nedeniyle Telekom Kavşağı'nda sürekli maddi hasarlı kazaların yaşandığını söyleyen bölge sakinleri "Sökülen sinyalizasyon direklerinin elektrik kabloları da açıkta bırakılmış. Kablolarda elektrik vardı, biz üzerine toprakla kapattık. Sinyalizasyonlar çalışmadığı için burada sürekli maddi hasarlı kazalar yaşanıyor. Daha büyük bir kaza yaşanmadan bu soruna çözüm bulunsun" dediler.