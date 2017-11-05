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Telefonu yüzünden başına gelmeyen kalmadı!

 Alanya'da özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibi, bilgisi olmadan cep telefonu hattından başkalarına aşk, tehdit, hakaret ve terör örgütüyle alakalı mesajlar gitmesi üzerine emniyete şikayette bulundu

Telefonu yüzünden başına gelmeyen kalmadı!

 Alanya'da özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibi, bilgisi olmadan cep telefonu hattından başkalarına aşk, tehdit, hakaret ve terör örgütüyle alakalı mesajlar gitmesi üzerine emniyete şikayette bulundu

05 Kasım 2017 Pazar 11:55
Telefonu yüzünden başına gelmeyen kalmadı!
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SENENİN başında Kestel Mahallesi’nde bulunan özel bir eğitim rehabilitasyon merkezini devralan Yasin Yiğitbay’ın o günden beri  başına gelmeyen kalmadı. Cep telefonu hattından bilgisi dışında tanımadığı birçok kişiye hakaret, tehdit, aşk ve terör örgütü içerikli mesajlar gönderildiğini söyleyen Yiğitbay, işlettiği kuruma da birçok asılsız ihbar sonucu güvenlik güçlerince baskın yapıldığını belirtti. Mesajlar yüzünden sürekli başı belaya giren Yiğitbay, odasında bulunan bilgisayarların üzerindeki kameraları dahi bantladığını kaydetti.
  Eğitim ve rehabilitasyon merkezini devraldığı günden beri cep telefonu hatlarından birçok kişiye tehdit ve aşk mesajları gittiğini aktaran Yasin Yiğitbay, savcılığa ve tüm emniyet birimlerine bu durumdan dolayı şikayetçi olduğunu söyledi. Yiğitbay, “Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başıma gelen bu konuyu ilettim. Bu konu hakkında bugüne kadar bunu yapan kişiler yakalanmadı. Telefonumdan mesajlar gitmeye devam ediyor. Benim ve benimle beraber çalışan iş arkadaşlarım tedirginiz, bir an önce bunu yapanların yakalanmasını istiyorum” dedi.
  İş yeri hakkında çok sayıda asılsız ihbar ve şikayetler yapıldığını belirten Yiğitbay, “Ayrıca benim iş yerim hakkında BİMER ve CİMER’e isimsiz mail atılması sonucu iş yerimde güvenlik güçleri tarafından 20'ye yakın arama yapıldı. En son olarak Antalya'dan 8 araç ve 30'a yakın polis narkotik köpekleriyle beraber geldi, arama yaptı. Neden arama yapıldığını sorduğum zaman ‘burada esrar, eroin sattığım ve terör örgütüne yardım yataklık yaptığım’ şeklinde hakkımda şikayetler olduğunu söylediler. Ben 20 yıldan beri Alanya’da ikamet ediyorum ve 17-18 yıldan beri bu işi yapıyorum. Hiçbir terör örgütüyle ilgi ve alakam yoktur. Bu olayın kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum” diye konuştu.
  Tek şüphe duyduğu kişinin eski ortağı olduğunu iddia eden Yiğitbay, “Eski ortağım İzmir'de polis olarak 10 yıl görev yaptı. Daha sonra polislikten atıldı mı veya ihraç mı edildi nedenini bilmiyorum. Benim de onunla ortaklıktan ayrılma sebebim Antalya’da FETÖ soruşturmasında 20 gün gözaltında tutulmasıydı. Serbest kaldıktan sonra çevrem ve ailem o kişiyle ortaklık yapmanın uygun olmayacağını söyledi, ben de ortaklığımı bitirdim” dedi. 
  Kurumda öğretmen olarak çalışan Melek Koç ise, mesaj olaylarının 1 senedir devam ettiğini belirterek, “Polis, jandarma ve müfettişler sürekli kurumumuza geliyor. Biz artık tedirgin oluyoruz. En son dün yine bana Yasin Yiğitbay’ın telefonundan FETÖ ile akalı bir mesaj geldi. Bu mesajı atanlardan şikayetçiyim ve bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 05.11.2017 12:04
Anahtar Kelimeler:
AlanyaBİMERTehdit MesajlarıTerör örgütü
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