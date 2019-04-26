'Telefon bağımlısıyız'

ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yeşilay Kulübü tarafından davet edilen Tezcan, “Madde Bağımlılığı” konusunda konferans verdi. İşletme Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Alanya Kızılay Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dikici, ALKÜ Yeşilay Kulübü Danışman Hocası Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Savaş, ALKÜ daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Yılmaz Tezcan verdiği konferansta bağımlılık ile mücadeleyi anlattı. Hem uyuşturucu madde hem de internet bağımlılığı konusunda ülkemizde yürütülen çalışmalarda mevcut aksaklıkların daha hızlı çözülmesi, toplumun ve devletin dikkati ile enerjisinin bu aksaklıklara odaklanması ve sorunlara ilişkin çok taraflı bakış açısıyla bir çözüm önerilmesi amacıyla 7 bakan ve 12 milletvekilinin katkılarıyla hazırlanan 435 sayfalık TBMM raporu ile mücadele planı hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de ve dünyada bağımlılık ile ilgili durumu özetleyerek devletin belirlediği çözüm önerilerini anlatan Tezcan, uyuşturucu maddelerin hedef kitlesi olan gençlerin başta sosyal medya platformları olmak üzere interneti yoğun şekilde kullandıkları belirterek, “Darknet (karanlık internet), deep web (derin ağ) ve klasik internet ağı yoluyla uyuşturucu satışı yapılmasına ve uyuşturucu kullanımını tarif eden veya kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunulmasına karşı başta siber suçlarla mücadele birimleri olmak üzere ilgili birimlerin etkin şekilde mücadele etmesi ve bu birimlerin lojistik ve personel açısından güçlendirilmesi gerekmektedir” dedi. Konuşmasında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin yaptığı meta analizinde iki önemli noktaya dikkat çekildiğini ifade eden Tezcan, çocukların uyuşturucu bağımlılığındaki bir numaralı etkenin akranları olduğunu belirtirken ikinci önemli noktanın da uyuşturucuyla mücadelede koruyucu faktörün aile, parolanın da sevgi, eğitim ve farkındalık yaratmak olarak dile getirdi. İnternet ve teknoloji bağımlılığına da değinen Prof. Dr. Yılmaz Tezcan, internet bağımlılığını internet başında uzun süre zaman harcama, interneti kullanmayı kontrol edememe olarak ve kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımladı. Tezcan konuşmasının devamında, “Türkiye dâhil 33 ülkede 53 binden fazla kişi üzerinde yapılan “Global Mobil Kullanıcı Araştırması'na” göre Avrupa'nın akıllı telefona en bağımlı ülkesi Türkiye. Avrupa'da günde ortalama telefona bakma sıklığı 48 iken, Türkiye'de günde ortalama 78 kez telefona bakılıyor” diye konuştu.