TEKNOFEST'te Alanyalı lise

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen programda Proje İmam Hatip Lisesi 75 9. sınıf öğrencisi İstanbul'da yeni açılan havalimanında bu yıl ilki gerçeklestirilen İstanbul Uzay ve Havacılık Festivali'ne katildi. Festival kapsamında Solotürk, Türk Yıldızları, Model Uçak gösterileri, Sürü İHA, Yapay Zeka, TUBİTAK İHA, İnsansiz su altı, Robotaksi, Savaşan İHA, Model Uçak, Maket Uçak, Uçak sergisi, Planetaryum, Minecraft, Interstaller, Gökbilim, Deneyap, Dikey Rüzgar Tüneli gibi çeşitli etkinlikleri ve gösterileri yerinde izlediler.

Program kapsamında Proje İHL öğrencileri aynı zamanda İstanbul Turu da yaparak Fatih Camii, Panorama 1453, Eyüp Sultan, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye Camii, Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Müzesi'ni de gezerek İstanbul'un tarihi ve kültürel yönlerini de yakından keşfetme imkanı buldular.