Tek Teker Arif için mevlit okutuldu

İŞEYERİNİN bulunduğu sokakta Razgatlıoğlu’nun oğulları Tümay ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun düzenlediği mevlide, Razgatlıoğlu'nun çok sayıda seveni ve motosikletçiler katıldı. Arif Razgatlıoğlu’nun en sevdiği motosiklete Türk Bayrağı asan oğulları “Babamın sevilen bir kişi olduğunu biliyorduk, bunu bir kere daha gördük. Vefa örneği gösteren ve gelen herkese teşekkür ederiz” dediler. Yemeğe katılan motosikletçiler “Arif Razgatlıoğlu tüm motosikletçilerin idolü olan biriydi, motosiklet camiası adına büyük bir kayıp oldu. Onu hep güler yüzü ile hatırlayacağız ve çok özleyeceğiz. Bu kaza son olsun, örnek olsun, lütfen araç kullanıcıları daha dikkatli olsunlar” diye konuştular.

