Taşatan yoluna bakım

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, 50 km’lik Taşatan Yolu’nun yaklaşık 30 km’sinde bakım onarım ve dolgu çalışması yaptı. Kışın yoğun yağışlar sonrası göçük ve heyelan nedeniyle bozulan yerlerde dolgu ve güçlendirme yapılırken, oluşan çukurlara yama, bozulan geniş noktalara ise asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan yola düşen kayalar kepçe ile temizlenirken, yağmur suyunun yolu bozmaması için şarampoller yapıldı, kapalı bölümler açıldı. Bir hafta süren çalışmalar tamamlanarak yol konforlu bir şekilde vatandaşın hizmetine sunuldu.