Taşatan yolu'ndan sonra Gümüşkavak yoluda asvaltla buluştu

ALANYA Belediyesi Fen İşlerine bağlı asfalt ekipleri, mahallelerde başatlığı asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Taşatan yolunda yapılan 4 Bin 500 metre sathi kaplamanın ardından, Dim Gümüşkavak bağlantı yolunda başlatılan 4. Bin 200 metre sathi kaplama çalışması devam ediyor.

Dim Gümüşkavak bağlantı yolunda devam eden asfalt çalışmasının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “ Daha önce genişletme ve düzenleme çalışması yapılan Dim Gümüşkavak bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmamız devam ediyor. Tüm Alanya’nın kullandığı alternatif bir yol olan Gümüşkavak bağlantı yolu, özellikle yayla yolu bağlantısı açısından halkımızın çok kullandığı bir yol. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun”dedi.