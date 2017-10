Takavut rakibi Karagöz ile dayanışma mesajı verdi

Haber: Cem Akıllı

İKİ yıldır CHP Alanya İlçe Başkanlığı görevini yürüten Takavut, 2019’un önemini hatırlatarak yeniden sorumluluk alması gerektiği söyledi.

İşte başkanlık adaylığındaki rakibi Mehmet Can Karagöz’le birlikte dayanışma mesajları veren Takavut’un adaylık konuşmasından satır başları:

‘HATALARIMIZIN FARKINDAYIZ’

Konuşmasına bir özeleştiriyle başlayan Takavut, “Arkadaşlar, biliyorsunuz ki her iki yılda bir CHP’nin kongreleri yapılır; il, ilçe ve büyük kurultay gerçekleştirilir. İki yıl önce bize bir görev vermiştiniz. Bu görevimizi artısıyla, eksisiyle, layıkıyla yapmaya çalıştık. Eksiğimiz var mıdır? Vardır. Hatamız var mıdır? Vardır. Ama önemli olan, bu eksiklik ve hataların olduğunu bilebilmektir, bunun farkındayız.” dedi.

‘2019’U KAYBEDERSEK HİÇBİR ŞANSIMIZ KALMAYACAK’

Başarıya ulaşabilmek için herkesin çabalaması gerektiğini söyleyen Takavut, “Ülkemizin CHP’ye ihtiyaç duyduğu bu dönemde hepimiz ama hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. 2019 yılında çok önemli seçimler geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi yerel seçim, daha sonra genel seçim ve cumhurbaşkanlığı -Onların deyimiyle ‘başkanlık’- seçimi. Bu seçimlerde el ele veremezsek, kırgınlıkları-küslükleri bitiremezsek, kucaklaşamazsak, eğer 2019 yılındaki seçimleri kaybedersek, bırakın burada CHP’nin ilçe başkanı olmayı, hiçbir örgütümüzde ve çalışma grubumuzda hiçbir şansımız kalmayacak. Bunun bilincinde olup göreve geldiğimden beri, parti içi uzlaşmayla çalışmaya özen gösterdim. Ancak tam başaramadım, bunu kabul ediyorum.” dedi.

‘EN ZOR SİYASET ALANYA’DA YAPILIYOR’

Antalya’nın diğer ilçeleriyle yaptığı karşılaştırmada Alanya’da siyaset yapmanın zorluklarına dikkat çeken Takavut şunları söyledi: “Alanya, Antalya’nın ilçeleri içerisinde siyasetin en zor yapıldığı yer. Çünkü bir tarafımız Gazipaşa’da, bir tarafımız Manavgat’ta, bir tarafımız ise Konya sınırında. Çok ciddi çalışılmak istenen bir yer. Ulaşım yönünden çok zor. Bugün, 500 bin nüfusu olan Muratpaşa’nın ilçe başkanı arkadaşımla konuştum, neredeyse bizi ikiye katlıyor, ancak çalışmak bize göre çok rahat. Bir yerde toplanmışlar. Çıktığınız zaman, ilçenin bir ucundan diğer ucu 10-15 kilometre, istediğiniz yere varabiliyorsunuz. Ancak Alanya’da bir cenaze, düğün, taziye oluyor… Bunlara gitmek zorundayız arkadaşlar. Yönetime geldiğimizden bu yana cenazelerin hiçbirini kaçırmamaya çalıştık, ama hepsine yetişemedik. Yetişmeye çalıştığımız için örgütüm adına söylüyorum ki bu açıdan çok rahatız.”

‘CEKETİMİ İLİKLEMEYİ BİLİRİM’

Müzmin muhalif olmadıkları ve çatışmayı tercih etmediklerini belirten Takavut, “Ülkemizdeki genel siyaset çok yakından takip edildi. Özellikle partimizle ilgili yapılmış olan eleştirilere gerek basın yoluyla, gerek başka türlü yollardan en sert şekilde cevabımızı verdik. Muhalefetimizi yaptık. Ancak, yönetime geldiğimiz zaman şunu söylemiştim: ‘Alanya’da siyasetin rengini değiştireceğiz.’. O da şu demekti: Devletin hiçbir kurum ve kuruluşuyla kavgalı olmayacağız. Odalar, dernekler, sivil toplum örgütleri, Emniyet, Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı; bu gibi kurumlarla kötü olmayacağımızı söyledik. Ama bu şu demek değildir, onların her dediğine boyun eğeceksiniz, yok öyle bir şey. Olmadı da zaten. Size şunu söyleyeyim: Hangi siyasi partiden olursa olsun, bir vatandaşımın işi bitirilecekse, o siyasi partiden iş bitirecek vatandaşın önüne giderim, onun şahsına değil ama onun bulunduğu mevki gereği o masada ceketimi iliklerim.” dedi.

Açıklamasını dinlemeye gelen muhtarları da selamlayan Takavut, “Mahalle muhtarlarımız burada. Onlar bizim devletimizin temsilcileri. Muhtarlarım, sizlerin her zaman yanınızdayız.” dedi. Konuşmasının sonunda, başkanlık yarışındaki rakibi Mehmet Can Karagöz’ü kürsüye davet eden Takavut, “Söz veriyoruz, beş aday bile çıksa hep birbirimizin yanında olacağız. İkimizden birinin kaybedeceğini bilerek yola çıkıyoruz, ama Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak.” dedi.