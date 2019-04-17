Takavüt: ‘Koordinatörlük girişimim olmadı’

YEREL basında çıkan “Takavüt, Büyükşehir Alanya Koordinatörü olmak için girişimde bulundu” haberlerinin ardından bir araya gelen ikili durum değerlendirmesi yaptı. Basında çıkan haberleri değerlendiren Coşkun Karadağ, “Haberi görünce Ali başkanımızla telefonda görüştüm. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koordinatörlüğe ihtiyaç duymuyor, mevcut birim amirleriyle birlikte çalışacak. Alanya’da Büyükşehir’in koordinasyon görevini kimin yapacağı belli değil” dedi.

‘DAHA BÖCEK’LE BİLE GÖRÜŞMEDİM’

Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi’ne koordinatörlük için başvuru yaptığı yönünde iddialar ortaya atılan Ali Takavüt ise, “Eğer bir yerde görev almak istiyorsam, parti terbiyem ve disiplini gereği bunu ilk önce CHP İlçe Teşkilatı ile konuşur ve ona göre hareket ederim. Ben seçimden sonra Alanya dışına dahi çıkmadım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e bile ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gidemedim. Partimin vereceği her türlü göreve hazırım. Sağlığım el verdiği müddetçe partimin emrindeyim” diye konuştu.