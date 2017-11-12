Şuranın Alanya ayağı ALKÜ'de masaya yatırılıyor

BİLİNDİĞİ üzere Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2017 yılını “Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı” olarak ilan etti. UNWTO'nun aldığı karar sonrası turizm uygulamaların da küresel kaynakların korunması ve koruma-kullanma dengesinin sağlanması yönünde çok etkili bir kampanya başlatıldı. Dünya çapındaki bu kampanya için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Endüstrisi kurum ve kuruluşları ile üniversiteler işbirliğiyle 1-3 Kasım 2017 tarihinde "3. Turizm Şurası" gerçekleştirildi.

ŞURADA ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 3. Turizm Şurası'nda çevreye duyarlı, dünya gerçekleri ile uyumlu, turizm sektörünün taleplerini cevaplandırabilecek sürdürülebilir turizm politikalarının tartışılması ile turizm sektöründeki yeni eğilimleri de yakalayarak geleceğe yönelik politikaların izlenmesi kararlaştırıldı. Şurada alınan kararlarda turizmde sürdürülebilirlik en çok önemsenen; hem dünyada hem de Türkiye’de en önemli konulardan birisi olarak öne çıktı ve ülkemizin bu konuda kaybedecek zamanı olmadığı vurgulandı. Bu kararların bir an önce özellikle turizm merkezlerinde uygulanmaya konulması için de talimatlar verildi.

ŞURA ALKÜ'DE MASAYA YATIRILACAK

Şura kararlarının ardından Türkiye’de ilk defa Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi, Alanya Turizm İşletmecileri Derneği (ALTİD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED )bu alanda mevcut durumu tespit etmek ve yapılması gerekenleri tartışmak üzere; ALKÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kemal Kantarcı, ALTİD Başkanı Burhan Sili, TÜROFED Başkanı Osman Ayık ve Türkiye ve Dünya'da iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında en önemli uzmanlarından biri kabul edilen İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, 14 Kasım 2017 tarihinde ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonunda bir etkinlik gerçekleştirecek. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, akademisyenler ve öğrenciler de bu anlamlı toplantıya katılacaklar.

“Kalkınma için sürdürülebilir turizm; tam zamanı” adlı kampanya Alanya’dan bu toplantı ile başlamış olacak. Bu kampanya Alanya'daki toplantı ile şekillenecek ve bu alanda bundan sonra yapılacak projelerle yoluna devam edecek.

Rektör Pınarbaşı, bu önemli şura için; Alanya’daki tüm turizmcileri ve vatandaşları bu önemli etkinliğe beklediğini ifade etti.