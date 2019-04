Sünbül'den müjdeli haber

ÖZEL bir hastanede yapılan operasyon öncesi sevenlerine mesaj gönderen Sünbül, "Ameliyata gireceğim , genel anestezi yapılacak, bir daha uyanmamak da var bu işin ucunda. Ya da her an her şey olabilir diye düşünür insan. Aslında pek çok şey düşünürsün ve sonunda bu da geçecek dersin. Kalın sağlıcakla" demişti. Ameliyat sonrası operasyonun başarılı geçtiğini bildiren Sünbül, "Küçük bir operasyon sonrasında iyiyiz çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Yüce Allah, büyük Türk milletini daima güçlü ve muzaffer eylesin. Hayırlı Cumalar" dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 10:09