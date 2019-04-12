Sünbül'den müjdeli haber

Alanya Ülkü Ocakları eski yönetim kurulu üyesi olan, Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sünbül'ün oğlu, Sünbül Otomotiv'in genç patronu Ahmet Sünbül ameliyat oldu

Sünbül'den müjdeli haber
banner404

ÖZEL bir hastanede yapılan operasyon öncesi sevenlerine mesaj gönderen Sünbül, "Ameliyata gireceğim , genel anestezi yapılacak, bir daha uyanmamak da var bu işin ucunda. Ya da her an her şey olabilir diye düşünür insan. Aslında pek çok şey düşünürsün ve sonunda bu da geçecek dersin. Kalın sağlıcakla" demişti. Ameliyat sonrası operasyonun başarılı geçtiğini bildiren Sünbül, "Küçük bir operasyon sonrasında iyiyiz çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Yüce Allah, büyük Türk milletini daima güçlü ve muzaffer eylesin. Hayırlı Cumalar" dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 10:09
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
'Seçim bitti şimdi sınav zamanı'
'Seçim bitti şimdi sınav zamanı'
  1. Alanya

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479