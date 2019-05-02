Sultan Toklu sahaya indi

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları, kahvaltı organizasyonunda bira araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Sultan Toklu sahaya indi
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TOPLANTIYA, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun eşi Sultan Toklu da katıldı. Kadın Kolları Başkan Vekili Müge Öztekin, Kadın Kolları yönetimi, Alanya Belediye Meclisi’nin kadın üyeleri ve Sultan Toklu, kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yoğun bir tempoyla çalışan ve Alanya’yı mahalle mahalle gezen kadınlar, seçim sonrası buluşarak hasbıhal ettiler. Kahvaltı organizasyonunda neşeli vakit geçiren Ak Parti üyesi kadınlar, siyaset ve güncel hayata dair sohet etme imkanı da buldular. Kadın Kolları Başkan Vekili Müge Öztekin katılımcılara ve her zaman yanlarında olan İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya da teşekkür etti.

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