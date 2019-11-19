Sugözü yolu asfaltlanıyor
Alanya Belediyesi, merkez mahallelerde yol bakım, onarım ve asfalt çalışmasına devam ediyor. Ekipler, kış aylarında güneşli havayı fırsata çevirerek asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor
Alanya 19.11.2019, 12:21
KENT merkezinde bakım onarım çalışmasını sürdüren ekipler, Sugözü Mahallesi’nde asfalt çalışmasına devam ediyor. Demirtaş Mahallesi'nden Okurcalar'a kadar çok geniş bir alanda yol bakım-onarım, kaldırım, altyapı çalışması yapan Alanya Belediyesi, planlanan asfalt çalışmasına da devam ediyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İyi hava şartlarını en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirterek, bütün imkanlarını vatandaşların rahatı ve huzuru için kullandıklarını kaydetti.
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