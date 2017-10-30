Suda kalan plakalar sahiplerini bekliyor

ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde dün aşırı yağış nedeniyle Tosmur Kanyon önünde su baskını yaşanmıştı. Sıklıkla kullanılan yolda oluşan su baskını nedeniyle bir çok araç suda kaldı. Araçların bazıları kendi çabaları bazıları ise çekici yardımı ile sudan çıkarıldı ve yol yeniden kullanıma açıldı. Suyun çekilmesinin ardından araçların plakaları ortada kaldı. Plakaları toplamak ise Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan'a kaldı. Sudan plakaları toplayan Gündoğan, muhtarlıkta bu plakaları askıya çıkardı. Sosyal medya heabından bir açıklama yapan Gündoğan, "Arkadaşlar, dün Tosmur Kanyon önünde biriken sularda kalan plakalarınızı Tosmur muhtarlıktan alabilirsiniz" dedi.