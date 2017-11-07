'Studio 3 Mimarlık' Alanya'nın gururu oldu 

ALANYA'NIN genç mimarlarından Mehmet Bekar ve Studio 3 Mimarlık ekibi, TOKİ’nin (Toplu Konut İdaresi) açtığı günümüz yaşam kurguları ve yaşam alanları üzerinden eski bir mahalleyi canlandırmayı amaçlayan 'TOKİ 7 İklim 7 Bölge Mahalle Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Ege Bölgesi'nde üçüncülük ödülü aldılar.
Alanya'yı gururlandıran Mehmet Bekar ve arkadaşları, Studio 3 Mimarlık’ı geçen yıl İstanbul’da açmış ve bugüne kadar birçok başarıya imza atmışlardı. Bekar ve arkadaşlarının ödüllü projeleri, TOKİ tarafından hayata geçirilecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.