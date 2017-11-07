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'Studio 3 Mimarlık' Alanya'nın gururu oldu 

Alanya'nın genç mimarlarından Mehmet Bekar ve Studio 3 Mimarlık ekibi, 'TOKİ 7 İklim 7 Bölge Mahalle Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nda üçüncü oldu

'Studio 3 Mimarlık' Alanya'nın gururu oldu 

Alanya'nın genç mimarlarından Mehmet Bekar ve Studio 3 Mimarlık ekibi, 'TOKİ 7 İklim 7 Bölge Mahalle Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nda üçüncü oldu

07 Kasım 2017 Salı 15:09
'Studio 3 Mimarlık' Alanya'nın gururu oldu 
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ALANYA'NIN genç mimarlarından Mehmet Bekar ve Studio 3 Mimarlık ekibi, TOKİ’nin (Toplu Konut İdaresi) açtığı günümüz yaşam kurguları ve yaşam alanları üzerinden eski bir mahalleyi canlandırmayı amaçlayan 'TOKİ 7 İklim 7 Bölge Mahalle Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Ege Bölgesi'nde üçüncülük ödülü aldılar. 
Alanya'yı gururlandıran Mehmet Bekar ve arkadaşları, Studio 3 Mimarlık’ı geçen yıl İstanbul’da açmış ve bugüne kadar birçok başarıya imza atmışlardı. Bekar ve arkadaşlarının ödüllü projeleri, TOKİ tarafından hayata geçirilecek. 
 

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Mehmet BekarStudio 3 MimarlıkTokiAlanyaMİMAR
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