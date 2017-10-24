Sporda da tam 'İsabet'

ALANYA'DA eğitimde olduğu gibi sporda da fark yaratan ve farklı spor branşlarına yer veren İsabet Koleji’nde okçuluk, boks, tekvando, masa tenisi, voleybol, basketbol, futsal branşlarında ilkokul ve ortaokul ayrı olmak üzere yetenekli sporcular yetiştiriliyor. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ayrılan spor branşlarında 1. sınıftan 8. sınafa kadar her öğrenci spor yaparak yeteneklerini keşfediyor. Spor takımlarıyla turnuvalara hazırlanan İsabet Koleji öğrencileri beden eğitimi öğretmenleriyle uyumlu şekilde çalışıyor.

'DİSİPLİN VE SAYGI YÖNLERİ GELİŞİYOR'

Alanya Özel İsabet Okulları Beden Eğitimi Bölüm Başkanı ve Alanya Belediyespor Antrenörü Serdar Esen sporun öğrenciler üzerinde ruhsal ve fiziksel olarak önemli etkisinin olduğunu söyledi. Okçuluk, boks ve tekvando gibi sporların öğrenci üzerinde dikkat toplayıcı ve zeka geliştirici yönlerinin ortaya çıktığını belirten Esen, spor yapan öğrencinin disiplin, kurallara uyum, saygı ve paylaşma yönlerini de ortaya çıkardığını belirtti. Antrenör Esen, her çocuğun yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.