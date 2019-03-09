Spor şenliği, Alanya'da renkli görüntülere sahne oldu

ALANYA Belediyespor Kulübü sporcuları organize edilen Spor Şenliği kapsamında Oba Sadullahoğlu Futbol Sahası'nda bir araya geldiler. Gerçekleşen şenliğe Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel de ekibiyle birlikte katılım sağladı. Kick Boks, Muay Thai, karete, futbol ve eskrim gibi farklı dallarda ter döken sporcuların bir araya geldiği şenlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Özel Spor okullarının da davet edildiği etkinlik çerçevesinde her spor dalından birer gösteri maçı gerçekleştirildi. Öte yandan organizasyon kapsamında sporculara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Gösteri maçlarının ardından kupa takdim törenine geçildi. Toplamda 13 takıma takdim edilen kupaları sporcular bizzat Yücel'in elinden aldı. Kupa takdiminden evvel söz alan Yücel çocukların dijital dünyadan çıkarak sosyalleşmelerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti ve bu anlamda yerel yönetimlere çok büyük bir iş düştüğünü ifade etti. Yanı sıra bütün sporculara başarılar diledi.