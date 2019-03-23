Sönmez’den Konaklı'da coşkulu miting

CHP ve İyi Parti ortaklığında kurulan Millet İttifakı’nın İyi Parti çatısı altında gösterdiği Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, büyük Konaklı mitingini gerçekleştiriyor. Miting alanını dolduran binlerce insan coşkuyla ‘Geliyor Sönmez, Abdullah Sönmez sözünden dönmez’ sloganlarıyla Abdullah Sönmez’i bekliyor.

‘BÖCEK VE SÖNMEZ SORUNLARI ÇÖZECEK’

Mitinginde konuşan CHP Alanya İlçe teşkilatı Başkanı Coşkun Karadağ, “ Sizlere Toros’ların yiğit evladı Muhittin Böcek’in selamlarını getirdim. Geçen hafta iki gün Alanya’daydı ve Alanya halkı Böcek’i bağrına bastı. Bu seçimleri Allah’ın izniyle alacağız. Çalışmalarımızı Alanya’nın yüksek köylerinden başlattık. Yol yok, su yok, düğün salonu yok, spor yapılacak küçük bir sosyal alan dahi yok. Yokluk içerisindeyiz. Merkez de durum farklı değil. Elikesik’te halka buluştuk. Bir toplantı salonu dahi yok. Bu iktidar Alanya’da olduğu gibi ülkede sorunları çözmedi, çözemeyecek. İşsizlik neden var? Adalet yok. Yabancı yatırımlar ülkemize gelmiyor. Çünkü adalet, insan hakları yok. Fabrikalarımızı satarak bitirdiler. Tarım ürünlerimiz para etmiyor. Zam üstüne zam geliyor. Bugünümüz dünümüzü aratır oldu. Bu seçimler aynı zamanda bu iktidarın bir kulak çekme seçimi olacak. Bu sorunları Muhittin Böcek çözecek. Bu sorunları Alanya Belediye Başkan Adayımız Abdullah Sönmez çözecek. Tarımda ve turizmde istihdam sorunu başkanlarımızla çözülecektir. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyen 10 yıl Konaklı’nın belediye başkanlığını yapmış ve sorunları çözmüş Abdullah Sönmez çözecek. Millet İttifakı gönüllüleri seçimler yaklaştıkça iktidar ne yapacağını bilemeyerek saldırmaktadır. Bir devlet yöneticiliği ahlakına sığmayan kelimelerle halkımızı itham etmektedir. Seçmen hakkına sahip olan bütün insanlardan oy istiyoruz. AKP ve MHP seçmenlerinin oylarına da talibiz. Bu kardeşlerimizin cebinde sarı kartları vardır. Bu seçimde iktidara sarı kart gösterecektir. Biriz ve beraber. Sen ben yok, biz varız. Demokrasi, Cumhuriyet ve Atatürk ile kalın. Martın sonu bahar diyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 17:55