Sönmez’den kırsal mahalle çıkarması

ALPER KUTAY

TIRILAR, Yaylakonak ve Şıhlar Mahallesi’nde halk tarafından coşkuyla karşılanan Sönmez’e CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Sönmez ve ekibinin ilk durağı Tırılar Mahallesi oldu. Vatandaşlarla keyifli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Sönmez, “Seçimden sonra neler yapacağımızı anlattığımız toplantımız oldukça verimli geçti. İlgileri ve destekleri için Tırılar Mahallesi’ndeki vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi. Tırılar’ın ardından Yaylakonak Mahallesi’ne geçen Sönmez, “Halkımıza söz veriyoruz. Büyük, önemli, stratejik ya da tartışmalı tüm projelerde halkımızın görüşlerini alacağız, imkanlar dahilinde yarışmalar yapacağız. Büyük ihaleleri internetten canlı yayınlayacağız. Belediye encümen üyeliğine muhalefetten de bir temsilci davet edeceğiz. Meclis gündemi ve kararlarını halkımızla paylaşacağız” dedi. Yaylakonak programından sonra Şıhlar Mahallesi’ne geçen Sönmez, “Alanya’yı Alanya halkıyla yöneteceğiz. Şeffaf, hesap verebilen ve adil bir yönetimi birlikte kuracağız” diye konuştu. 1 Nisan’dan sonra daha planlı bir Alanya ortaya çıkarmak istediklerini vurgulayan Sönmez, “Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışacağız. Planlama aklın ve bilimin geleceğidir. Planlamanın olmadığı alanlarda planlama yapılması, mevcut planın iyileştirilmesi, bölgenin ve halkın ihtiyacı ve talebi ne ise onu uygulayacağız” dedi. Şehrin bütününü planlarken turizm, tarım ve eğitimi öncelik olarak ele alacaklarını vurgulayan Sönmez, “Şeffaflık ve adalet birinci önceliğimiz olacaktır” mesajı verdi.