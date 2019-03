Sönmez kırsalda da güçlü!

ALPER KUTAY

GUZYAKA, Uzunöz, Yalçı, Bucak ve Dim Alacami'de gerçekleştirdikleri kalabalık katılımlı toplantılarda vatandaşa bölgeye özel projelerini anlatan Sönmez’e; İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. İlk durak olan Guzyaka’da vatandaşla birebir sohbet eden Sönmez, seçilmesi halinde halkın ilettiği sorunları kısa sürede çözüme kavuşturacağını ve her sorunun çözümü için işin takipçisi olacağını dile getirdi.



‘KIRSAL İÇİN MANDIRA KURACAĞIZ’

Açık hava toplantısında halka yapacağı projelerden bahseden Sönmez, “Alanya’nın tüm değerlerine sahip çıkacağız. Unutulan çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Köylerimizde bölgeye has hangi meyve ve sebze yetişiyorsa bunların üretimini arttırmak için destekleyeceğiz. Tarım ve hayvancılık sektörünü Alanya’da destekleyerek ileriye taşıyacağız. Kuracağımız mandıra ile Alanya halkının ürettiği, Alanya’nın emeği doğal ürünleri halkımıza sunacağız ve sonuna kadar üreticinin desteklenmesi adına çalışacağız” dedi.



‘İŞSİZLİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ’

Guzyaka ziyaretinin ardından Uzunöz’e geçen Sönmez, “Uzunöz’deki gençlerin işsizlik sorunu var. 100-150 gencimiz kendilerine söz verilmesine rağmen halen işsiz. Verilen vaatler yerine getirilmemiş. Allah’ın izniyle gençlerimizin yüzü bizimle gülecek. Gençlerimizin iş sorununu çözeceğiz” diye konuştu. Uzunöz sakinlerinin sosyal tesis talebini de not alan Sönmez, “Bunu da yönetime geldiğimizde ivedilikle çözeceğiz. Sizlere söylediğim her sözün birebir takipçisi olacağım. Sizleri verdiği sözü tutan, sözünden dönmeyen bir yönetimle tanıştıracağım” mesajı verdi. Uzunöz’den sonra Gümüşkavak’a geçen Sönmez ve ekibini halk yoğun bir ilgiyle karşıladı. Burada da mahalleye has projelerini anlatan Sönmez, sırasıyla Yalçı, Bucak ve Dim Alacami’deki vatandaşlarla bir araya geldi.