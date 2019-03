Sönmez ilk seçim ofisini açtı! Açılışa Böcek de katıldı

ALPER KUTAY

ÇEVREYOLU üzeri, Sanayi Sitesi kavşağındaki seçim ofisi açılışına yüzlerce vatandaş ve partililer katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılışta yüzlerce kişi hep bir ağızdan “Geliyor Sönmez. Sönmez sözünden dönmez” dediler. Açılışa Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek de katılım sağladı. Öte yandan İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti Antalya Milletvekilleri Feridun Bahşi, Tuba Vural Çokal ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Cavit Arı da Alanya’ya gelerek açılışta yerlerini aldılar.

‘GÖRÜYORUM Kİ SEÇİM BUGÜN BİTMİŞ’

Açılış 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta ilk konuşmayı CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ yaptı. Karadağ, Alanya’nın sorunlarını Abdullah Sönmez’in çözeceğini söyledi. Karadağ, “Görüyorum ki Alanya’da olay bitmiştir. Seçimi mutlaka alacağız. Bu seçimlerde sen ben yok, biz varız. Meclis listelerini hazırlarken hesap peşinde koşmadık. ‘Konu vatansa gerisi teferruattır’ dedik. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımıza kırsalda başladık. Daha önce ne ise şu anda da aynı. İçme suyu olmayan, yolu olmayan köylerde halkımız zor koşullar altında yaşamaktadır. Gençlerimiz iş ve aş istiyor. Turizmin 4-5 aya sıkıştırılmasından kaynaklı işsiz kalan gençlerimiz istihdam istiyor” dedi.

‘MART’IN SONU BAHAR OLACAK’

Karadağ, şu ifadeleri kullandı: “Tarihi miraslarımız yüzlerce kültürel kalıntı çalılıkların esareti altındadır. Alanya’da güneş, kum ve deniz üçgenine sıkışan kalan turizmi tarihi kalıntıların kente kazandırılmasıyla birlikte aşılacaktır. Halkın sosyal tesisleri yok, kentin yeşil alanı yok. Elektrik olmayan yaylalarımızı gördük. Hepsine şahidiz. Kayıt altına da almış durumdayız. Peki, bu olumsuz kötü şartları kim düzeltecek? Özü sözü bir, sözünden dönmez Abdullah Sönmez düzeltecek. Büyükşehirde ise Toros’ların evladı Sayın Muhittin Böcek çözecek. Bizler ayrımcı bir dil kullanmayacağız. Halkımıza ‘vatan haini’ diyenlere biz bunu söylemeyeceğiz. Bu seçimler sadece yerel yönetimler değil, aynı zamanda bu öfke dilini kullanan iktidara da bir ‘Dur’ deme seçimidir. Mart’ın sonu bahar olacak. Sen ben yok biz varız.”

‘İYİ PARTİ CESURLARIN HAREKETİDİR’

Karadağ’ın ardından kürsüde yerini alan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Önce kadınlar uyanır, sonra güneş doğar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ancak cesurların yürüyebileceği bu hareket her geçen gün çoğalarak azimle kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şehir yönetmek, devlet yönetmek kadar ciddiyet ister. Yapılan hizmetler lütuf değil, mecburiyettir. Bizim kimseyle bir kavgamız yok. Bizim amacımız hak edilen hizmetin halka ulaşması. Şeffaf ve adil bir yönetim sözü veriyoruz. Alanya’nın her köşesini dağ taş demeden hizmet ulaştıramadığı, halka bahaneler üreten, belediye binasını bile bitiremeyen, gösteriş amaçlı yeni temeller atan, yetim hakkı yiyen bu zihniyete dur demeye geliyoruz. Alanya herhangi bir ilçe değildir. Alanya bir dünya şehridir. Şehrimiz için büyük hayallerimiz var” dedi.

‘SÖNMEZ ALANYA’YI DAHA İYİ YÖNETİR’

Apaydın, sözlerini şöyle tamamladı: “Hazır ve dinamik bir kadro ile ilk günkü heyecanla çalışacağız. Alanya’nın öz kaynaklarının Alanya’da kalması ve Alanya’nın Alanya’dan yönetilmesi için Antalya’nın her köşesine eşit olarak hizmet götüreceğine inandığımız için Antalya’da Muhittin Böcek diyoruz. Çözüm üretirken sorunları muhataplarıyla istişare ettiği için, ortak akılla gösterişten uzak, icraata dayalı bir hizmet anlayışını benimsediği için, Alanya’yı daha iyi yöneteceği için Abdullah Sönmez diyoruz. Çıktığımız bu yolda bıkmadan, usanmadan, hiçbir makam gözetmeden, karşılıksız çalışan İyi Parti İlçe Teşkilatı’na ve CHP yönetimine teşekkürü borç bilirim. Burada bizleri yalnız bırakmadığınız, mevcut baskı ortamında cesaret gösterdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, ‘Millete efendilik yoktur. Millete hizmet eden efendi olur.’ Alanya iyi olacak, Antalya iyi olacak.”

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI TANITILDI

İlçe başkanlarının konuşmalarının ardından Millet İttifakı’nın Belediye Meclis Üyesi Adayları teker teker sahneye davet edilerek coşkulu kalabalığa tanıtıldı. Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez coşkulu kalabalığın ıslıkları ve alkışları eşliğinde platformda yerini aldı. ‘Geliyor Sönmez’ sloganlarıyla karşılanan Sönmez ekibini arkasına alarak yaptığı konuşmasında, “Hoş geldiniz. Beni çok duygulandırdınız. Alanya iyi olacak. Hiç merak etmeyin. Antalya 19 ilçesiyle çok güzel olacak. Siz dik durduğunuz müddetçe bizler dik durmaya devam edeceğiz. Şehrin kaynaklarını doğru kullanırsak her türlü hizmeti vermek mümkündür. Mevcut yönetim bunu yapamadı. Har vurup harman savurdu. Bizim hedefimiz gece gündüz çalışarak Alanya ve Antalya’mızı hak ettiği yere getirmek” dedi.

‘ŞEFFAF BELEDİYECİLİK SÖZÜ VERİYORUM’

Sönmez, konuşmasına şöyle devam etti: “Kaynaklarımızı doğru kullanırsak şehrin önünü açabiliriz. Şeffaf bir belediyecilik anlayışı göstereceğime namus sözü veriyorum. Şehir iş insanlarıyla, turizmcilerle, odalarla, halka yönetilir. Yönetmek paylaşmaktan geçer. Ben değil biz diyeceğiz. Birlikte Alanya’yı en güzel noktalara getireceğiz. Beni iyi biliyorsunuz. Yatırımcı belediyeden korkmayacak. Her şey şeffaf olacak. Bu şehirde ne sıkıntı varsa birlikte çözeceğiz. Ücretsiz servislere yapılamaz diyorlar. Daha önce yaptık. Alanya’da da yapacağız. Görecekler. Gününüzde uygulamalar tamamen rant üzerine kurulu. Bizim rantla değil sizlerin mutluluğu ile işimiz var. Sizler mutlu olursanız bizler her şeyi yapabileceğimize inanıyoruz. İş adamları belediyeye ruhsat almaya giderken korku içerisindeler. Ruhsatı veriyor iskanı alacak. ‘Ön iskan alman’ lazım diyorlar. İnanın bunlar sadece Alanya Belediyesi’nde var. Biz bunlara ‘Dur’ demek için geliyoruz.

‘HİÇBİR İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIM’

Bizimle birlikte belediyeye geldiğinde evine geldiğini hissedecek. Hataları affetmem. Beni bilen Konaklı’dan bilir. ‘Belediye işçilerini işten çıkaracak’ diye söylentiler çıkarmışlar. Bir belediye başkanının geldiğinde ilk değiştireceği eleman sekreteri ve şoförüdür. Ben göreve geldiğimde sekreterimi bile işten çıkarmadım. Bir tane belediye işçisinin ekmeğiyle oynamadım. Belediye personeli bilsin ki maaşlarınızda adalet sağlayacağım. Tüm birimlerde işçiler sendikasına kavuşacak. Buna inanın. Emek verene emeğinin karşılığını vereceksin. Biz bu anlayıştayız. Turizmde turistleri otellerden çıkaracak şehre taşıyacağız. Muhittin başkanımla bunun yollarına bakacağız. Ve yapacağız. ALTAV diye bir dernek var. Alanya’nın tanıtımı için derneğin bütçesi 450 bin TL. Komik. Alanya’nın tanıtımı için çalışmalarımızla, ayırdığımız bütçeyle farkı sizler göreceksiniz. Eğer göreve gelirsem hiçbir tabelada resmimi görmeyeceksiniz. O parayı tabeladaki resme harcayacağıma eğitime ve tanıtıma harcarım. O para hepimizin parası. Bu parayı çar çur etmeye kimsenin hakkı yok.

‘BELEDİYE SARAYINI BİTİREMEDİLER’

Dikkat ederseniz şu an bile hiçbir tabelada resmim yoktur. Koymayacağım da. Katalog basmak mevzu değil. 2014’te bastıkları kataloglara dönün bakın. Yatırım yapacağız diyorlar. Seçime bir ay kalmış. Cuma Pazarı’nda yıkıma gidiyorlar. 15 belediye binası varken halkın parasıyla yeni bir belediye binası yapmanın ne anlamı var? Meclis üyesi arkadaşlarımız belki 15 defa söylediler. Sizler bu teveccühle arkamızda durduktan sonra bizler bu yolda yürümeye devam edeceğiz. 1 Nisan sabahı her şey çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin başaracağız. Çok çalışalım. 23 günümüz var arkadaşlar.”

BÖCEK’TEN ALANYA’YA HİZMET SÖZÜ

Programda son konuşmayı Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek yaptı. Böcek şunları söyledi: “Alanya çok özel bir ilçemiz. 312 bini aşan nüfusu olan Alanya’mız, Antalya’mızın en güzel ilçelerinden biri. Bu güzel Alanya’ya 38’inci gelişim. Alanya’ya ilk defa Alanya limanının temelini atmak için gelmiştim. Öncelikle doğup büyüdüğümüz bu topraklarda emeklerimizi görerek bana bu görevi takdir eden genel başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler bugüne kadar ‘Ben bilirim’ demedik. ‘Biz biliriz’ dedik. Alanya’mız da dahil olmak üzere Antalya’mızın doğusundan batısına sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımızı akademik bir kadro ile gerçekleştirdik. Biz gördük ki Abdullah başkanım da dahil olmak üzere halkımızın gönlünde umut olmuşuz. Biz halka hizmeti hakka hizmet görerek geldik. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla bu şiarla yolumuza devam edeceğiz. Dertler hep aynı inanın.

SOSYAL YARDIMLARI KESMEYECEĞİZ’

Abdullah başkanımız da değindi. Tabelalara asılan resimlerden, ranta kurban edilen projelere kadar. Daha neler neler var? Hakkımızda çeşitli söylentiler çıkarıyorlar. ‘Muhittin Böcek’e oy verirseniz sosyal yardımlar kesilir’ diyorlar. Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli. Biz böyle öğrendik. Yaptıklarımızı söylemek bize uygun değil. Biz kimsenin alın teriyle uğraşmadık. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Alanya’dan sesleniyorum. Korkunun ecele faydası yok gümbür gümbür geliyoruz. Kaybedeceksiniz. Antalya Antalya’ya yeter. Biz sizlerin haklarını korumaya geliyoruz. Biz ranta değil halka yönelik hizmetler yapıyoruz. Antalya, Büyükşehir Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında yer alıyor. Neden borçlu Antalya biliyor musunuz? Ranta hizmet ettikleri için. Sizlere söz veriyoruz. Alanya’da Alanyalıların derdini burada çözeceğiz. Sözüm sözdür. Her ay geleceğim. Yerelden kalkınacağız. Üreteceğiz. Sözlerimi çok da uzatmadan ’Mart’ın sonu bahar olacak’ diyorum. Allah’a emanet olun.”

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 18:23