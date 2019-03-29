Sönmez, gündüz merkezde akşam kırsalda

ALPER KUTAY

CHP ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın ortak Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, seçim çalışmalarına gündüz merkezde, akşam kırsalda devam ediyor. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adaylarıyla sahada tam kadro çalışan Sönmez’in bugünkü durağı Alanya Otogarı ve Balık Hali oldu. Bu akşam Oba Alacami’de vatandaşlarla toplantı gerçekleştirecek olan Sönmez ve ekibi, yarın saat 14.00’de sanayi kavşağında bulunan Millet İttifakı Merkez Seçim Ofisi’nde halkla buluşacak.

OTOGAR VE BALIK HALİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Sönmez ve ekibi, gerçekleştirdikleri son ziyaretlerin ilk durağında Alanya Balık Hali esnafını ziyaret etti. Esnafla birebir sohbet eden ve sıkıntılarını not eden Sönmez, vatandaşlardan dualarını ve desteklerini beklediğini de iletti. Ziyaretlerinin ikinci durağında da Alanya Otogar esnafını ziyaret eden Sönmez, “Otogar esnafı özellikle ödedikleri yüksek kiralardan şikayetçi. Otogar çevresinde kurulan Arıtma Tesisi’nin kokusu yaz aylarında hem vatandaşları hem de esnafı rahatsız ediyor. Allah’ın izniyle göreve geldiğimizde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’le sorunlara çözüm olacağız” dedi.

‘BÖCEK’LE BU UTANCI SONA ERDİRECEĞİZ’

Sönmez, “Turizm kentinde, özellikle yaz aylarında yaşanan bu utanç verici duruma çözüm olacağız. Bir de esnafımızın ekonomisini etkileyen, uçak biletlerinin otobüs fiyatları ile aynı durumda olduğu şu zamanlarda fahiş fiyatlarla kira ödeyen otogar esnafının sıkıntısını Büyükşehir ile koordineli bir çalışma oluşturarak çözeceğiz” diye konuştu. Bu akşam saat 20.00’de Oba Alacami Mahallesi’nde gerçekleşecek mahalle toplantısı öncesi son saha ziyaretlerini yapan Sönmez, yarın saat 14.00’te sanayi kavşağında bulunan Millet İttifakı merkez seçim ofisinde gerçekleşecek programa tüm vatandaşları davet etti.