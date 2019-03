Sönmez'den Yeşilöz çıkarması

ALPER KUTAY

ÇOK sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda Sönmez; Alanya'nın her mahallesine eşit hizmet sunulacağını ve hizmet anlayışlarında uzaklık kavramının olmadığını vurguladı. ‘Uzak’ diye hizmetin geç gittiğini ve unutulduklarını vurgulayan vatandaşlara söz veren Sönmez, “Alanya'nın doğusundan batısına, her yerine eşit hizmet gidecek. Bir mahalleyi dahi unutma lüksü belediyecilikte olmamalı. Belediyecilik öyle 'Seçildim ya, bu bana yeter!' anlayışı ile olmaz. Vatandaşın sana duyduğu teveccühün hakkını vereceksin. Unutan değil, her daim halkının yanında olan bir yönetim anlayışı ile biz bu yola çıktık. Hizmet gitmeyen yere ‘Çalışıyoruz’ tabelaları asmakla bu işler samimi olmaz. Çalıştığınızı halk da bilmeli, unutulduk diyen tek bir mahalle bile olmamalı” dedi.