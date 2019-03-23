Sönmez'den hizmet sözü

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın yanı sıra belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyaretlerde ilk durak Avsallar Mahallesi oldu. Burada esnaf ziyareti yapan Sönmez, Beldibi Mahallesi’ne geçti. Vatandaşlarla keyifli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Sönmez, sırasıyla Başköy, Fakırcalı ve Sapadere Mahallesi’nde halkla buluştu. 1 Nisan’dan sonra neler yapacaklarını vatandaşa anlattıklarını belirten Sönmez, “Toplantımız oldukça verimli geçti. İlgileri ve destekleri için kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 14:09