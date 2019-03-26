Sönmez'den Demirtaş çıkarması

ALPER KUTAY

CHP ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Demirtaş Mahallesi merkezinde bulunan esnafı ziyaret etti. Sönmez daha sonra Demirtaş’a bağlı Kocaoğlanlı, Aliefendi ve Beyreli Mahallesi’ndeki toplantılarda vatandaşla buluştu. Ziyaretin ilk durağını Kocaoğlanlı Mahallesi’ne gerçekleştiren Sönmez ve ekibini bölge halkı coşku ile karşıladı. Burada vatandaşlara projelerinden bahseden Sönmez, “Alanya’nın her mahallesine eşit hizmet götüreceğiz. Vatandaşlarımızı sözünü tutan bir yönetimle tanıştıracağız” dedi. Kocaoğlanlı’nın ardından Aliefendi Mahallesi’ne geçen Sönmez ve ekibini vatandaşlar görsel bir şölenle karşıladı. Vatandaşların sloganları eşliğinde toplantı alanına giriş yapan Sönmez, bölge halkının desteklerini boşa çıkarmayacaklarını dile getirdi.

ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ SERVİS SÖZÜ

Sönmez, “Konaklı’daki belediye başkanlığım döneminde tüm öğrencilerin kırtasiye masraflarını karşıladık. Ayrıca tüm öğrencilerimizi ücretsiz servisler alarak evlerinden okula, okullarından evlerine getirdi. Bizler, Allah’ın izniyle bu seçimi aldığımızda tüm ilköğretim öğrencilerimizin servisini ücretsiz sağlayacağız ve her dönem başında kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi. Aliefendi Mahallesi’nin ardından Beyreli Mahallesi’ne geçen Sönmez ve ekibini kalabalık bir vatandaş grubu karşıladı. Burada da sıkıntıları çözmeye yönelik projelerini anlatan Sönmez, “Yakın köylerimizin ortak noktasına bir mandıra kurarak süt üreten vatandaşımızın sütlerini belediye olarak satın alacağız. Kuracağımız halk süt büfelerinde günlük taze sütü vatandaşımızla buluşturacağız. Böylelikle hem hayvancımıza destek olacağız, hem de vatandaşımızı günlük taze sütle buluşturacağız” dedi.