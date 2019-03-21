Sönmez Budak'la esnafı ziyaret etti

ALPER KUTAY

25 Metrelik yol üzerinde esnaf ziyareti yapan Sönmez’e ayrıca belediye meclis üyesi adayları Erkan Demirci, Hasan Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Nazmi Zavlak, Hasan Basar, Didem Dim Özaltın, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Yılmaz Bağışlar, Hacı Mevlüt Zavlak, Serkan Salvur, Alper Kan, Engin Alataş, Erdoğan Toktaş, Hüseyin Karakulak, Pınar Vural, Adnan Akay, Zöhre Kocabeyoğlu, Bengisu Yarı, Abdullah Göktaş, İbrahim Aksu, Tuğba Arslan, Suat Tutar, Hayri Arslan, Ümit Kale, Mehmet Avcı, Abdullah Akkuş, Cengiz Irmak, Malik Ünal, Ömer Kütük, Eşref Sevimler, Ömer Yalçın, Garip Uçak, Ali Sönmez, Alptuğ Bildirici ve Garip Kodal da eşlik etti. Ziyaretlerde esnafın yüzünü güldürecek projelerden söz ettiklerini söyleyen Sönmez, “Herkesin yüzü gülsün diye çıktığımız bu yolda esnaflarımızın da yüzünü güldüreceğiz” dedi. İşgaliye bedellerini indirip Alanya Belediyesi’ni esnafın üzerindeki yükünü azaltacaklarını belirten Sönmez, “Şimdi yenilenme ve şeffaflaşma zamanı” mesajı verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 18:47